Trump und die Bombe: Warum seine Pläne für den Iran so gefährlich sind

"Der schlechteste Deal der jemals verhandelt wurde." So nannte zukünftige US-Präsident Donald Trump das Mitte 2015 in Wien erreichtes Abkommen zum Atomprogramm des Iran.

Während des Wahlkampfes erklärte er, es habe für ihn Priorität, das Abkommen mit dem Iran schnellstmöglich rückgängig zu machen. Seiner Meinung nach hätte sich Washington von Teheran ausspielen lassen.

Die Gefahr die daraus entstehen könnte, betrifft uns alle. Denn bricht Trump das Abkommen, könnte das ein gigantisches Pulverfass auslösen, dessen Explosion eine weitere Krise auslösen würde, die die Welt womöglich nicht mehr vertragen könnte.

Amerikanische Top-Wissenschaftler sprechen sich für eine Beibehaltung des Abkommens aus

37 der besten amerikanischen Wissenschaftler haben sich zu diesem Thema nun in einem Brief an den frisch designierten Präsidenten Trump gewendet. Unter ihnen sind Nobelpreisträger, ehemalige Wissenschaftsberater des Weißen Hauses und ursprüngliche Entwickler der amerikanischen Nuklearwaffen.

Der Urheber des Briefes ist Richard L. Garwin, einer der Physiker die an der Entwicklung der ersten Wasserstoffbombe beteiligt waren und der Washington lange in Sachen Atomwaffen und Rüstungskontrolle beraten hat.

Das Hauptargument der Wissenschaftler für die Beibehaltung des Atom-Abkommens mit dem Iran ist ihre Beurteilung auf Basis der International Atomic Energy Agency (IAEA). Die IAEA ist die Überwachungsinstanz für die Einhaltung des Iran-Deals.

Iran wird schnell keine Atombombe produzieren können

Laut den Wissenschaftlern habe der Iran, wie im Abkommen veranschlagt, zwei Drittel seiner Uran-Anreicherungs-Kapazität heruntergefahren. Dazu werden hochentwickelte Zentrifugen verwendet, deren Betrieb nun zum Großteil gestoppt wurde.

Zudem habe der Iran Teile des bereits geringfügig angereicherten Materials exportiert und verzichtet komplett auf eine Anreicherung auf bis zu 20 Prozent.

Somit habe das Land zwar seine Fähigkeit, in Zukunft eine Bombe zu bauen, nicht vollständig aufgegeben, jedoch sei es extrem unwahrscheinlich geworden, dass die Islamische Republik zu einem "Surprise Breakout" fähig wäre. Damit wird die schnelle und überraschende Herstellung waffenfähigen Materials bis hin zu einer Atombombe bezeichnet.

Im Klartext: Sollte der Iran in Zukunft entsprechende Anstrengungen unternehmen, bliebe der Weltgemeinschaft genügend Zeit, um zu reagieren.

Zukünftige Trump-Berater sind unentschlossen

Unter den wichtigsten Beratern im zukünftigen Trump-Kabinett lässt sich zum Thema keine klare Tendenz erkennen. Während Trumps Kandidat für Nationale Sicherheit, der ehemalige General James N. Mattis, sich für eine Einhaltung des Vertrags aussprechen könnte, gilt Trumps zukünftiger Nationaler Sicherheitsberater, Michael T. Flynn, als Kritiker des Abkommens.

Sieht man sich den "Joint Comprehensive Plan of Action", wie der Deal offiziell heißt, einmal genauer an, erkennt man sowohl dessen Grenzen als auch essentielle Vorteile. Und: Eine große Gefahr, sollte Trump seine Versprechungen tatsächlich wahr machen.

Das Abkommen besteht, vereinfacht gesagt, aus zwei zentralen Punkten, mit denen es dem Iran verhindert werden soll, in kurzer Zeit waffenfähiges Nuklearmaterial zu erzeugen.

Punkt eins betrifft den Abbau des angereicherten Urans und die Kapazitäten zu dessen Erzeugung. Der zweite und entscheidende Punkt des Abkommens sind die sogenannten Safeguards, also die Überwachung über die Einhaltung von Punkt eins.

Zuvor hatte der Iran den internationalen Beobachtern nur äußerst begrenzten Zutritt gewährt. Der Atom-Deal erlaubt nun eine mehrschichtige Überwachung des gesamten Brennstoffkreislaufs. Die Überwachung ist effektiv und erfolgt rund um die Uhr.

Wo besteht die Gefahr im Falle eines Trump-Durchgriffs?

Trumps Argument, der Iran würde an einer Entwicklung von Atomwaffen nicht gehindert, ist also gar nicht so falsch. Der Deal überwacht eigentlich nur, dass dies nicht passiert.

Doch hier ist der Knackpunkt: Der Vertrag enthält eine Riehe automatischer Klauseln, die im Falle eines Bruches seitens des Iran, den Status-Quo wiederherstellen. Das heißt der komplette UN-Sanktionsmechanismus würde erneuert, ohne dass China oder Russland ein Veto einreichen könnten.

Würde der Vertag nun einseitig von den USA gekündigt, stellt sich die Frage, ob die international einheitlichen Sanktionen gegen den Iran so einfach wieder eingeführt werden könnten.

Es scheint unwahrscheinlich, dass sich die Europäische Union und andere Verbündete im Falle eines amerikanischen Alleingangs kurzfristig erneut zu starken Sanktionen bereiterklären würden. Auch eine UN-Resolution für neue Sanktionen gegen den Iran ist mit den Veto-Mächten Russland und China äußerst unwahrscheinlich.

Das Resultat: Washington bliebe nur eine Option – die Militärische

Ohne die Überwachung der IAEA, die nur mit dem Abkommen gesichert ist, wäre es vorbei mit der Erkenntnis, ob der Iran nun wieder an einer Nuklearwaffe arbeitet, oder nicht. Erinnerungen an den Irakkrieg von 2003 werden wach.

Macht Trump seine Wahlkampfversprechungen war und beendet den Deal, den er ebenso als "Desaster" bezeichnete, dann steht die Welt den nuklearen Ambitionen des Iran nicht nur völlig blind gegenüber, er würde damit eine militärische Konfrontation deutlich wahrscheinlicher machen, weil andere Optionen vom Tisch sind.

Eine Gefahr, die nicht nur den Iran und die umliegenden - mit Israel, Pakistan und Indien ebenfalls atomare - Staaten bedroht, sondern uns alle.

