"Final Fantasy": Ariana Grande wird zu einer Spielfigur

Seit ihrem dritten Studioalbum kennen Fans Ariana Grande auch als "Dangerous Woman" oder kurz "DW". Dieser Charakter der 23-jährigen Sängerin wird nun bald in "Final Fantasy: Brave Exvius" spielbar sein, einem Ableger der langjährigen Rollenspielreihe, der für iOS und Android erschienen ist. Das hat Grande selbst via Instagram verraten, wo sie ein kurzes Video mit Animationen der Spielfigur geteilt hat.

a little peek at DW featured in #FFBEWW 🙈🙈🙈🙈🌌 ♡🐇🐇🐇🐇 Ein von Ariana Grande (@arianagrande) gepostetes Video am 1. Jan 2017 um 15:11 Uhr

Außerdem postete Grande ein Foto von sich mit den Gamedesignern in einem Konferenzraum. Ganz stolz schwärmt sie von ihrer Spielfigur: "Sie ist das niedlichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich bin so aufgeregt und verknallt in sie, ich kann mich gar nicht mehr halten." Wann genau die Figur per Update ins Spiel gebracht wird und wie man sie freischalten kann, das ist bisher allerdings nicht bekannt.

