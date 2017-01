Schwangerwerden klappt nicht? An diese 6 Gründe hast du wahrscheinlich noch nicht gedacht

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei Refinery29

Schon im Sexualkundeunterricht in der Schule hat man uns erzählt, wie einfach es ist, schwanger zu werden. Alles was es dazu braucht, ist ein abgelaufenes Kondom, eine Pille, die vergessen wurde, eine Nacht mit zu vielen Mojitos... jedenfalls gilt das solange, bis man wirklich schwanger werden möchte. Dann kann das Ganze nämlich zur kompliziertesten Sache der Welt werden.

Solltet ihr es schon seit einigen Monaten vergeblich versuchen, kennst du deinen Zyklus vermutlich mittlerweile in- und auswendig, weißt, wann der perfekte Zeitpunkt für Sex ist und bist bestens mit dem quälenden Gefühl vertraut, zwei Wochen warten zu müssen, um endlich auf ein Stäbchen zu pinkeln.

Wahrscheinlich wurdest du bereits auf das polyzystische Ovar-Syndrom, Endometriose sowie eine Eileiterblockade getestet und das Sperma deines Partners wurde vermutlich auch schon untersucht. Und mit jeder weiteren Schwangerschaft, die freudig auf Facebook verkündet wird, wirst du immer unruhiger.

Beim Schwangerwerden spielen viele Faktoren eine Rolle

Der menschliche Körper ist eben unendlich kompliziert und um ein gesundes Baby zu zeugen, braucht es eben mehr, als wir uns vorstellen können. Und natürlich spielen dabei auch das Alter, Rauchen und Geschlechtskrankheiten eine Rolle.

Außerdem haben Forscher über die Jahre weitere Faktoren ausmachen können, die erklären könnten, warum einige Paare einfacher und schneller schwanger werden als andere – und einige davon sind ziemlich überraschend.

Was du im Folgenden lesen wirst, ist aber etwas vollkommen anderes als das, was dir die liebe Tante beim Familienessen schon weiß machen wollte: Es gibt keine Ratschläge nach dem Motto „Hör' einfach auf dir so viele Sorgen darüber zu machen” oder „Entspann' dich einfach und versuch' es nicht zu erzwingen”.

Stattdessen stellen wir dir sechs ziemlich überraschende Dinge vor, von denen du vermutlich niemals vermutet hättest, dass sie einen Einfluss auf deine Fruchtbarkeit haben könnten und wir verraten dir, was du ändern kannst, damit du hoffentlich auch bald stolz einen runden Kugelbauch auf Instagram präsentieren kannst.

1. Gleitgel

Es auf Knopfdruck tun zu müssen, kann dem Ganzen jegliche Sexyness nehmen und wenn das richtige Feeling einfach nicht aufkommen will, erscheint Gleitgel oft als eine praktische Lösung. Aber Vorsicht: Einige Produkte können die Spermien deines Partners verlangsamen.

Während eine Studie aus dem Jahr 2013 zwar keine Verbindung zwischen dem Gebrauch von Gleitgel und Furchtbarkeitsproblemen ergeben hatte, fand man bei einer anderen Studie aus demselben Jahr durchaus Hinweise darauf, dass einige der gängigen Produkte die Beweglichkeit der Spermien erheblich verringern und es ihnen erschweren, ihr Ziel schnell und effizient zu erreichen.

Außerdem lässt eine irische Studie von 1998 vermuten, dass sogar Speichel ihre Schwimmfähigkeit negativ beeinflussen kann. Gehört Oralsex also zu eurem gewohnten Vorspiel, solltet ihr damit vielleicht für eine Weile aussetzen.

Die guten Nachrichten: Einige Gleitgele sind aber auch besonders spermafreundlich und speziell dafür entwickelt, die Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft zu erhöhen.

2. Kaffeetrinkgewohnheiten

Der Latte am Morgen, der Eistee zum Mittag, der Drei-Uhr-Nachmittagskaffee und der Espresso nach dem Abendessen – Koffein veranlasst dich möglicherweise zu Höchstleistungen im Alltag, könnte aber auch der Grund dafür sein, dass es mit einem Baby einfach nicht klappen will.

Eine europäische Studie, an der 3187 Frauen teilgenommen hatten, die versuchten schwanger zu werden, hat ergeben, dass jene Teilnehmerinnen mit dem größten Koffeinkonsum (mehr als 500mg am Tag) etwa 11 Prozent länger gebraucht hatten, um zum ersten Mal schwanger zu werden als jene, die weniger Kaffee tranken.

Noch ernüchternder sind die Ergebnisse einer aktuellen Studie der Nationalen Gesundheitsinstitute der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese hatten herausgefunden, dass schon zwei oder mehr Tassen Kaffee am Tag – ob sie nun die Frau oder der Mann trinkt – das Risiko einer Fehlgeburt erhöhen können.

Was du tun kannst? Deinen Kaffeekonsum reduzieren und deinen Partner bitten das Gleiche zu tun. Aber keine Sorge, du musst nicht vollkommen auf deine tägliche Dosis Koffein verzichten: Eine andere Studie, die an 1430 Amerikanerinnen durchgeführt worden war, ergab, dass Koffein keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat, wenn pro Tag nicht mehr als 300mg konsumiert würden.

3. Leitungswasser

An dieser Stelle ist die Wissenschaft noch sehr lückenhaft. Geht also mit einer guten Portion Skepsis an die Sache und zerbrecht euch nicht all zu sehr den Kopf darüber. Wenn es aber darum geht, alle Eventualitäten mit einzubeziehen, kann das Ganze durchaus aufschlussreich sein.

Und darum geht es: Gesundheitsstudien und Fachartikel empfehlen immer wieder möglichst viel Wasser am Tag zu trinken. In unserem Trinkwasser sind jedoch bestimmte Fluoride enthalten, die einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben können.

Zwar wurden bisher keine kontrollierten Forschungen an Menschen durchgeführt, bei einer Studie mit weiblichen Mäusen zeigte sich allerdings, dass jene Tiere, deren Trinkwasser eine höhere Konzentration an Fluoriden enthielt, weit weniger überlebensfähige Föten entwickelten.

Außerdem ergab die Untersuchung, dass eine höhere Konzentration von Fluoriden im Trinkwasser auch die Potenz männlicher Mäuse beeinflusste. Zwar lassen sich die Ergebnisse nicht zwingend eins zu eins auf den Menschen übertragen, außerdem ist der Flourideanteil in unserem Trinkwasser wesentlich geringer, als in besagter Studie, dennoch lohnt es sich einmal genauer hinzuschauen.

Laut einer Umfrage aus dem Jahr 1993 ließ sich in einigen Regionen der USA, in denen im Trinkwasser eine höhere Konzentration von Fluoriden als gewöhnlich festgestellt werden konnte, auch ein leichtes Absinken der Fruchtbarkeitsraten verzeichnen.

Um die Aufnahme von Floruiden zu vermeiden, könnt ihr außerdem auf fluoridhaltige Zahncremes und Mundwasser verzichten.

4. Plastikflaschen

Bisphenol A wird in Gesundheitskreisen heiß diskutiert, weil ihm nachgesagt wird, dass es das Hormonsystem beeinflusst. Während die Behörde für Lebens- und Arzneimittel Getränkeflaschen, Konservendosen und Folienverpackungen allerdings als unbedenklich einstuft, wurde der Verkauf von Bisphenol-A-haltigen Babyflaschen bereits vor einigen Jahren verboten.

Bei einer Untersuchung im Jahr 2010 an Frauen, die sich einer In-vitro-Behandlung unterzogen, ergab sich allerdings ein gewisser Zusammenhang zwischen der Konzentration von Bisphenol A, welches ihr Körper aufgenommen hatten, und der Qualität ihrer Eier.

Außerdem konnte festgestellt werden, dass eine hohe Konzentration von Bisphenol A bei Männern zu einer geringeren Qualität der Spermien führt. Andere Studien zeigten, dass das Risiko einer Fehlgeburt höher liegt, wenn bei schwangeren Frauen zu dem Zeitpunkt eine hohe Konzentration von Bisphenol A vorliegt, an dem die erste Periode ausbleibt.

Glücklicherweise, lässt sich die Aufnahme von Bisphenol A durch ein paar kleine Änderungen in der Lebensweise ganz einfach reduzieren. Tauscht einfach Plastikflaschen gegen Glasfaschen und verzichtet auf Plastikbehälter, wenn ihr euer Essen in der Mikrowelle erhitzt.

5. Sport

Wir sind uns wohl alle einig, dass Sport gesund ist. Wenn es allerdings darum geht schwanger zu werden, ist mehr nicht immer besser. Eine Studie, an der 3628 Däninnen teilgenommen hatten, ergab, dass jene Teilnehmerinnen mit einem durchschnittlichen Körpergewicht, die regelmäßig fünf oder mehr Stunden die Woche Sport trieben, länger brauchten, um schwanger zu werden als jene Teilnehmerinnen, die seltener trainierten.

Bei einer ähnlichen Studie aus Norwegen stellte sich heraus, dass Sport zu treiben bis zur Erschöpfung 2,3-mal so häufig mit einer Fruchtbarkeitsstörung in Verbindung gebracht werden kann wie ein gemäßigtes Trainingsprogramm. Ausnahmen ergaben sich bei Frauen mit einst erhöhtem Körpergewicht, bei denen regelmäßiger Sport zu einem Gewichtsverlust geführt hatte. Diese taten sich anschließend weniger schwer, schwanger zu werden.

Soll aber nicht heißen, dass ihr von nun an ausschließlich auf dem Sofa faulenzen sollt, bis es geklappt hat. Sport ist nämlich nicht nur gut für die Gesundheit; es sorgt auch dafür, dass Endorphine ausgeschüttet werden und hebt damit die Laune. Vielleicht tauscht ihr aber Marathon-Training und CrossFit mal für eine Weile gegen entspannte Yoga-Sessions und zieht ein paar ruhige Bahnen im Schwimmbad.

6. Das abendliche Glas Wein

Schon als Teenie hat man uns immer wieder ermahnt, dass der Konsum von Alkohol zu schlechten Entscheidung und ungewollten Schwangerschaften führen kann. Und auch als Erwachsene hat man dir vielleicht schon das eine oder andere Mal erzählten wollen, dass so ein Gläschen Wein in entspannter Atmosphäre durchaus Folgen haben kann.

Das nächste Mal, wenn man dir einen solch nett gemeinten Ratschlag geben möchte, kannst du den Ratgeber gerne an die folgende Studie verweisen. In dieser haben Forscher festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden um 50 Prozent geringer ist, wenn Frau sich zuvor ein Schlückchen genehmigt hat.

Aber es geht nicht bloß darum, ob du Alkohol trinkst oder nicht. Es spielt außerdem eine Rolle, wie viel du trinkst. Und für deinen Partner gilt das Gleiche. Mehrere Untersuchungen belegen, dass der Konsum von Alkohol sowohl die Qualität als auch die Quantität der männlichen Spermien beeinflusst und zudem auch Einfluss auf den männlichen Hormonhaushalt hat.

Um auf Nummer sicher zu gehen, solltet ihr in der Zeit, in der ihr versucht schwanger zu werden, vielleicht ganz auf Alkohol verzichtet oder euch auf ein Glas am Abend beschränken.

(lk)