"Winnetou" im Live-Stream: Den Klassiker online und im BR sehen

"Winnetou" im Live-Stream: Nach der RTL-Neuverfilmung von "Winnetou" kommt im neuen Jahr das Original. Das Bayerische Fernsehen zeigt ab dem 2. Januar den Trilogie-Klassiker mit Pierre Brice und Lex Barker aus den 1960er Jahren zeigen. Übrigens: Mario Adorf spielte bereits damals den Schurken.

Am 4. und 5. Januar folgen in der Karl-May-Reihe des BR die Filme "Old Surehand" und "Der Ölprinz" mit Stewart Granger als Winnetous Verbündeten.

Kurz: Es könnte für den einen oder anderen neuen "Winnetou"-Fan an der Zeit sein, nun auch mal das Original zu sehen.

"Winnetou"-Original im Live-Stream sehen - so geht's

Das muss nicht unbedingt vor dem Fernseher geschehen. Der Bayerische Rundfunk zeigt die Filme jeweils ab 20.15 Uhr - auch in seinem Live-Stream. Diesen findet ihr zum Beispiel auf der Homepage des Senders.

Aber auch über Streaming-Dienste wie Magine TV und TV Spielfilm live könnt ihr das BR-Programm online sehen. Die beiden Anbieter sind übrigens Kooperationspartner der Huffington Post.

