Neue Hymne, neues Geld, neuer König: Das passiert, wenn die Queen stirbt

Nachdem sie schon den Weihnachtsgottesdienst verpasst hat, nahm die britische Königin Elisabeth II. wegen einer starken Erkältung auch nicht am Neujahrsgottesdienst teil. Das heizte die Spekulationen über den Gesundheitszustand der 90-Jährigen weiter an. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, erhole sich die Queen auf ihrem Landsitz in Sandringham.

Angesichts des fortgeschrittenen Alters ist es keine Überraschung, dass die Briten bereits Pläne für das Ableben ihrer Königin vorbereiten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hängt der Ablauf davon ab, wie und wann Elisabeth II. stirbt. Im Video oben erfahrt ihr mehr.