Mann im Saarland verhaftet - Syrer soll Anschlag an Silvester geplant haben

Ein 38-jähriger Mann soll einen Anschlag an Silvester geplant haben

Er wurde von der Polizei bereits am Samstag festgenommen

Wegen des Verdachts auf Terrorismus-Finanzierung hat die Polizei im Saarland einen Mann festgenommen.

Der 38-Jährige aus Saarbrücken sei bereits am Samstag in Gewahrsam genommen worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Montag mit. Laut Informationen von "Spiegel Online" soll der Mann einen Anschlag zu Silvester geplant haben. Demnach sollten als Streifenwagen getarnte Fahrzeuge gegen Menschenmengen eingesetzt werden.

Wie "Spiegel Online" weiter berichtet, soll der Mann über den Messenger-Dienst Telegram Kontakt zu einem mutmaßlichen IS-Terroristen aus Rakka gehalten haben. Die Ermittler hätten auf dem Handy des Festgenommenen umfangreiche Chat-Protokolle sichern können.

Der Verdächtige sagt aber, er sei nur auf das Geld des IS ausgewesen, insgesamt 180.000 Euro. Ermittler halten das laut "Spiegel Online" sogar für wahrscheinlich.

Es bestehe dringender Tatverdacht. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Für 13 Uhr wurde eine Pressekonferenz angesetzt, an der unter anderen die saarländische Generalstaatsanwältin Margot Burmeister teilnehmen werde.

Zuvor würden keine Details des Falls genannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken.

(ben)