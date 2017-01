Patricia Riekel erklärt ihre Herzensangelegenheit Tribute to Bambi

Es war bei einer Bambi-Gala, als die Idee entstand, dieses Glamour-Medienereignis zu nutzen um Gutes zu tun. Burda-Vorstand Philipp Welte und die Herausgeberin der Mediengruppe BurdaStyle, Patricia Riekel, setzen das nun seit 2001 um. Tribute to Bambi ist seit dieser Zeit zu einem Charity-Klassiker herangereift, tut viel und hilft nachhaltig.

Patricia Riekel besuchte die Arche in München-Moosach, wo Tribute to Bambi seit 2006 hilft. Die Arche betreut dort täglich bis zu 120 Kinder und Jugendliche. Sie erhalten täglich kostenlos eine warme Mahlzeit, Hausaufgabenbetreuung und schulische Nachhilfe.

Dazu gibt es auch noch: Basteln, Chorsingen, Spiel- und Sportangebote, Kinderpartys und Geburtstagsfeiern. Auch versucht man hier die Eltern der Kinder zu erreichen, etwa mit einem regelmäßigen Elternfrühstück.

Tribute to Bambi - Interview mit Patricia Riekel und Cherno Jobatey

Kindern helfen

Seit Jahren schon warnen Experten, dass allein in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut lebt. Viel schwieriger noch die Situation von Kindern in Südeuropa, Afrika oder Südasien. Doch was fehlt ihnen wirklich? Wie kann man ihnen wirkungsvoll helfen?

Zusammen mit der Spendenplattform betterplace.org nennt die Huffington Post einige spannende Projekte, die jeder unterstützen kann.

Jedes Jahr werden nach Schätzung von Experten in Deutschland bis zu 200.000 Kinder bis 14 Jahren Opfer sexueller Gewalt. Weil die seelische Not und das körperliche Leid ihr Leben zerstören kann, bietet der Verein Dunkelziffer im Großraum Hamburg Kinder- und Musiktherapie an, um bei der Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse zu helfen.

Sorge mit Deiner Spende dafür, dass die kleinen Mädchen und Jungen weiterhin kostenfrei betreut werden können.

Unterstütze das Projekt jetzt und spende auf betterplace.org.

Willst auch Du Spenden für Dein soziales gemeinnütziges Projekt sammeln? Dann registriere Dich und Dein Projekt jetzt auf betterplace.org.