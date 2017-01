"The Big Bang Theory": 10 Dinge über die 10. Staffel

In bislang zehn Staffeln begeistern die Nerds von "The Big Bang Theory" die Serien-Fans. Nun zeigt Prosieben montags die neuen Folgen mit Leonard, Sheldon, Penny, Howard, Raj und. Co. erstmals im Free-TV.

Und die neue Season hat es in sich. Geheimnisse werden gelüftet, neue Spekulationen entstehen - zusammen sind es zehn Dinge, die ihr zum Start der zehnten Staffel wissen solltet

1. Schon wieder eine Hochzeit

Penny (Kaley Cuoco, 31) und Leonard (Johnny Galecki, 41) heiraten noch einmal. Damit ist das die zweite Staffel in Folge, die mit ihrer Hochzeit beginnt.

2. Penny zeigt ihre Familie

Zum ersten Mal sind Pennys Bruder und Mutter zu sehen. Ihre Mutter wird von "Al Bundy"-Kultstar Katey Sagal (62) gespielt.

Sie spielte bereits in der Serie "Meine wilden Töchter" Kaley Cuocos Mutter.

3. Ein neues Gerücht: Sind Leonard und Sheldon bald verwandt?

Denn: Es besteht die winzige Chance, dass Leonard und Sheldon (Jim Parsons, 43) Brüder werden. Wie diese entsteht, zeigt sich in den kommenden Folgen

4. Raj verliebt sich, aber ...

Raj (Kunal Nayyar, 35) verliebt sich neu. Doch der Beruf seiner neuen Flamme ist dem Astro-Physiker peinlich.

5. Nachwuchs bei "TBBT"

Howard (Simon Helberg, 36) und Bernadette (Melissa Rauch, 36) bekommen ein Baby, doch sie könnten nicht die einzigen mit Nachwuchs bleiben.

➨ Mehr zum Thema: Warum wir das "TBBT"-Baby nie sehen werden

6. Sheldon und das Klopfen

Warum klopft Sheldon immer dreimal an? Sein größtes Geheimnis wird gelüftet.

7. Diese Szene war manchem Land wohl zu heiß

Zu sexy: Eine Sadomaso-Szene von Penny und Leonard in Episode 7 wurde im britischen Fernsehen herausgeschnitten.

8. Sheldon, Amy und das Beziehungsexperiment

Sheldon und Amy (Mayim Bialik, 41) beginnen ein spannendes Beziehungsexperiment: Sie ziehen für einige Wochen zusammen!

9. Ein "Zurück in die Zukunft"-Star kommt

"Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd (78) erhält in der Staffel eine Gastrolle.

10. Zum Jubiläum könnte es einen Spin-Off geben

Passend zum Jubiläum arbeiten die Serienschöpfer Chuck Lorre (64) und Bill Prady (56) angeblich an einem Spin-Off der Kultserie, in dem sich alles um Sheldons Jugend dreht.