Die 10. Staffel von "The Big Bang Theory" startet am Montag auf Prosieben

Leonard und Penny heiraten

Im Video erklären wir euch, wie ihr Prosieben im Live-Stream sehen könnt

"The Big Bang Theory" im Live-Stream: Mit dem neuen Jahr startet die Kult-Sendung auch im deutschen Free-TV in die zehnte Staffel. Und weil es sich um eine Jubiläums-Season handelt, wird gleich zu Beginn gefeiert: Leonard und Penny heiraten noch einmal - und die Familien sind eingeladen.

Es ist also Zeit, etwas mehr aus Pennys Vergangenheit zu erfahren. Manche Fans haben vorab spekuliert, dass man danach auch endlich wissen würde, wie der Nachname von Penny lautet.

In den kommenden Folgen versucht das frisch getraute Paar sein Sexleben aufregender zu gestalten und das erste "TBBT"-Baby wird zur Welt kommen. Auch Sheldon und Amy arbeiten weiter an ihrer Beziehung und wagen nun einen großen Schritt. Und Raj? Er verliebt sich in eine ganz besondere Frau. Sie hat jedoch einen Makel - ihr Job ist Raj peinlich.

"The Big Bang Theory" im Live-Stream sehen - so geht's

Prosieben zeigt die neuen Folgen "The Big Bang Theory" montags um 20.15 Uhr - auch im Live-Stream. Diesen könnt ihr kostenlos über die "Prosieben"-App abrufen. Wer einen Computer nutzt, kann den Live-Stream auf der Sender-Homepage nutzen - dieser ist jedoch an einen "7TV"-Abo gebunden.

Premium-Abonnenten von Streaming-Diensten wie Magine TV und TV Spielfilm live können das Programm von Prosieben ohne weitere Kosten im Internet abrufen. Die beiden Anbieter sind übrigens Kooperationspartner der Huffington Post.