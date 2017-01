Tennis im Live-Stream: Die ATP-Tour hat bereits begonnen. Die Tennis-Profis spielen aktuell in Brisbane, Australien, und in der Hauptstadt von Katar, Doha.

Eurosport 1 überträgt einzelne Spiele von den Turnieren. Am Montag berichtet der Sender ab 12 Uhr deutscher Zeit von den Nachtspielen der 2. Runde in Queensland. Das Match von Aleksandra Krunic aus Serbien gegen den Einheimischen Ashleigh Barty läuft dann bereits seit zwei Stunden. Im Anschluss trifft Steve Johnson aus den USA auf den Bulgaren Grigor Dimitrov.

Ab 14 Uhr schaltet der Sportsender nach Katar - das dortige ATP-Turnier gilt bei vielen als Vorbereitung auf den ersten Grand-Slam im Jahr 2017: die Australian Open in zwei Wochen.

Wenn Eurosport sich zuschaltet, läuft bereits eine deutsch-argentinische Begegnung. Facundo Bagnis spielt gegen Dustin Brown

Danach trifft Horacio Zeballos auf den Deutschen Florian Mayer.



Jan-Lennard Struff darf in der ersten Runde auf dem Centre Court spielen. Ab frühestens 15.30 Uhr trifft er auf den Weltranglisten-Zweiten Novak Djokovic aus Serbien.

The best way to start a year 😁🎾👌🏼#Happy2017 #Nolefam pic.twitter.com/CQxuo8k7n1

— Novak Djokovic (@DjokerNole) 1. Januar 2017