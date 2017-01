"Spuren der Rache" im Live-Stream: So seht ihr den TV-Thriller online - Video

"Spuren der Rache" im Live-Stream: Im ARD-Zweiteiler spielt Heiner Lauterbach einen verzweifelten Familienvater. Nachdem seine Frau und seine Tochter bei einem Bombenanschlag auf einen Minister in Berlin sterben, will er nicht tatenlos trauern. Er will zur Selbstjustiz greifen.

Der Thriller läuft am Montag und am Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten. Der Sender hat sich bewusst dafür entschieden, die TV-Reihe auch nach dem Berlin-Anschlag zu zeigen. Denn in dem Film geht es eben nicht um eine religiös motivierte Tag und weißt dem Sender zufolge auch keine inhaltliche Parallelität zu den tragischen Ereignissen.

Darum geht's im TV-Thriller

Heiner Lauterbach spielt Frank Hennings, pensionierter Beamte des Bundeskriminalamtes. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, steht für ihn fest: Sharif Nader (Michele Cuciuffo), dem eine Nähe zu Terrornetzwerken und Verstrickungen in Drogen- und Waffengeschäfte nachgesagt werden.

Wie praktisch, dass der Marokkaner gerade einen deutschen Privatlehrer sucht für seine Tochter Yasmin, gespielt von Lauterbachs Tochter Maya. Mit falschen Papieren erschleicht sich Hennings diesen Posten und damit Zutritt in Naders Haus in Tanger.

Während er auf eine günstige Gelegenheit für Rache wartet, richten Kriminelle ein Blutbad in dem luxuriösen Anwesen an, bei dem Nader von Kugeln durchsiebt wird.

Hennings und die schockierte Yasmin können fliehen, doch die Mörder sind ihnen auf den Fersen, besitzt das Mädchen doch etwas, was die Kriminellen unbedingt haben wollen. Eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd beginnt.

So seht ihr "Spuren der Rache" im Live-Stream



Maya und Heiner Lauterbach in "Spuren der Rache". Credit: dpa

"Spuren der Rache" könnt ihr am 2. und 4. Januar jeweils ab 20.15 Uhr auch im Live-Stream des Ersten sehen. Diesen findet ihr zum Beispiel auf der Seite der ARD.

Auch über Streaming-Dienste wie Magine TV und TV Spielfilm live, die beide unsere Kooperationspartner der Huffington Post sind, könnt ihr das Programm online sehen.

Nach der Ausstrahlung findet ihr "Spuren der Rache" als Video-on-Demand in der ARD-Mediathek.

Ob sich das Schauen lohnt

So manches ist spannend und gut gemacht. Etwa die intensiven Momente zwischen Vater und Tochter Lauterbach, wenn sie Zwiegespräche über Schuld, Rache und Vergebung führen. Beide spielen gut und überlegt.

Aber die Handlung kommt oft etwas eindimensional daher und zieht sich immer wieder in die Länge. Auch manche Dialoge lassen Vielschichtigkeit und Tiefe vermissen.

Daran kann die Musik nichts ändern, die dominant einen bedrohlichen Ton setzt und klar macht: Gleich passiert etwas. Dass es dennoch spannend bleibt, dafür sorgen nicht zuletzt die Actionszenen, in denen es heftig zur Sache geht.