Mel C singt an Silvester - plötzlich kommt Victoria Beckham auf die Bühne

Zu Silvester gab es eine ganz besondere Reunion: Die ehemaligen Spice Girls Victoria Beckham (42) und Mel C (42, "Version of Me") standen für einen ihrer alten Songs gemeinsam auf der Bühne. Den spontanen Auftritt gab's auf der Silvesterparty der Beckhams zu sehen, die ihren Winterurlaub auf den Malediven verbringen.

Mel C, auch bekannt als Sporty Spice, war offenbar als Act des Abends gebucht worden. Für den Song "2 Become 1" gesellte sich schließlich ihre ehemalige Bandkollegin mit auf die Bühne, wie ein Bild auf Mel Cs Instagram-Account zeigt. "Für immer Kerzenlicht und Soul. Ein wundervoller Start ins Jahr 2017", kommentierte sie den gemeinsamen Schnappschuss.

Candle light and soul forever ❤ A wonderful start to 2017 xxx Ein von Melanie C (@melaniecmusic) gepostetes Foto am 31. Dez 2016 um 23:36 Uhr

Auf Clipfish sehen Sie die Spice Girls mit ihrem Hit "Wannabe"

Arm in Arm auf der Bühne

In einem Video, das ebenfalls auf der Plattform veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie sich die beiden Frauen in den Armen liegen und gemeinsam performen. Besonders süß: Mel C drückt Beckham sogar ein Küsschen auf die Schläfe. Die Freundschaft der beiden scheint auch nach all den Jahren noch immer sehr innig zu sein.

Why am I not spending New Year's Eve in the Maldives where Melanie C and Victoria Beckham are singing together Ein von Mikey Pop (@djmikeypop) gepostetes Video am 31. Dez 2016 um 17:33 Uhr

Dieser Auftritt blieb an diesem Abend übrigens nicht der einzige. Wie ein Video auf David Beckhams (41) Instagram-Seite zeigt, durfte auch Sohn Cruz (11) seinen Song "If Everyday Was Christmas" zum Besten geben. "So haben wir 2017 begonnen", schrieb der Papa ganz stolz dazu.