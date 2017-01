Nach Kritik an Kölner Polizei: Grünen-Chefin Peter rudert zurück

Nach ihrer Kritik an der Kölner Polizei lobt Grünen-Chefin Peter nun den Polizeieinsatz | dpa

Nach ihrer Kritik am Vorgehen der Kölner Polizei an Silvester äußert sich Grünen-Chefin Simone Peter vorsichtiger

Sie lobt in einem Facebook-Post ausdrücklich die Arbeit der Beamten

Zuvor hatte sie hinterfragt, ob der Polizeieinsatz in Köln wirklich rechtmäßig und verhältnismäßig gewesen sei

Grünen-Chefin Simone Peter hat ihren anfänglich kritischen Äußerungen zum Vorgehen der Kölner Polizei an Silvester ein ausdrückliches Lob folgen lassen.

"Dass die Menschen in Köln in diesem Jahr friedlicher feiern konnten und sich die Übergriffe des letzten Jahres nicht wiederholten, ist auch der gut vorbereiteten Polizei zu verdanken", schrieb die Politikerin am Montag auf Facebook.

Wenn - wie vor einem Jahr - verabredete Gruppen aggressiv aufgetreten seien, sei das besorgniserregend. "Es war richtig, hier schnell und präventiv zu reagieren und die Sicherheit aller Menschen in Köln zu gewährleisten", schrieb Peter weiter.

Polizei weist Rassismus-Vorwürfe zurück

Vor einem Jahr war es in Köln zu massenhaften sexuellen Übergriffen gekommen. Die Beschuldigten waren überwiegend Nordafrikaner.

In diesem Jahr wollte die Polizei Ähnliches unbedingt verhindern. Konkret setzte sie in der Nacht am Hauptbahnhof mehrere hundert Männer fest, vornehmlich nordafrikanischer Herkunft. Nach Angaben der Polizei hätte es sonst zu ähnlichen Zuständen wie damals kommen können. Rassismus-Vorwürfe wies die Polizei zurück.

Andere Grünen-Politiker teilten die Kritik nicht

Peter hatte zunächst der "Rheinischen Post" gesagt, es stelle sich die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, wenn so viele Personen allein wegen ihres Aussehens festgehalten würden. Völlig inakzeptabel sei auch der Gebrauch von herabwürdigenden Gruppenbezeichnungen wie "Nafris" für Nordafrikaner durch die Polizei gewesen, hatte Peter erklärt.

Andere Mitglieder der Grünen hatten sich am Montag vorsichtiger über das Vorgehen der Polizei geäußert. Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckhardt sagte den Dortmunder "Ruhr Nachrichten", der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies habe mit diesem Kommentar gezeigt, "dass er sich der Risiken von Racial Profiling bewusst ist".

Aus ihrer Sicht habe die Polizei schnell und präventiv agiert. "Es ist besorgniserregend, wenn dennoch - wie im vergangenen Jahr - verabredete Gruppen aggressiv auftreten", fügte sie hinzu. Die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic nahm die Polizei gegen Peters Kritik in Schutz. Sie sagte der "Welt": "Ich teile diese pauschale Kritik nicht."

