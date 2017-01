"Welch eine Heuchelei!" – So reagiert die Presse auf den Racial Profiling-Vorwurf gegen die Polizei

So reagiert die Presse auf den Racial Profiling-Vorwurf gegen die Polizei nach ihrem Vorgehen in Köln. | Wolfgang Rattay / Reuters

In der Kölner Silvesternacht ist es diesmal nicht zu massenhaften sexuellen Übergriffen gekommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Kölner Hauptbahnhof präsent. Doch nun werfen einige Politiker der Polizei vor, Menschen allein aufgrund ihres Aussehens kontrolliert zu haben.

Eine Diskussion um den Vorwurf des "Racial Profiling" ist nun im vollen Gange, und auch ein Tweet der Polizei steht in der Kritik. Die Kölner Polizei hatte am Silvesterabend via Twitter mitgeteilt: "Am HBF werden derzeit mehrere Hundert Nafris überprüft. Infos folgen."

Das sagen Politiker zum Vorgehen der Polizei in Köln:

Kritik an der Polizei



Grünen-Chefin Simone Peter sagte der "Rheinischen Post": Es stelle sich die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, "wenn insgesamt knapp 1000 Personen alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt" worden seien. "Völlig inakzeptabel ist der Gebrauch von herabwürdigenden Gruppenbezeichnungen wie "Nafris" für Nordafrikaner durch staatliche Organe wie die Polizei."

Der Linken-Politiker Jasper Prigge twitterte: "Hunderte Menschen ohne konkrete Anhaltspunkte aufgrund Aussehens kontrollieren ist racial profiling. Bezeichnung "Nafris" geht gar nicht"

Hunderte Menschen ohne konkrete Anhaltspunkte aufgrund Aussehens kontrollieren ist racial profiling. Bezeichnung "Nafris" geht gar nicht. https://t.co/EAlOnkrgoN — Jasper Prigge (@JasperPrigge) 1. Januar 2017

Auch SPD-Politiker Lauer kritisierte die Polizei für den Begriff „Nafris“: "Ich halte diesen Begriff für in hohem Maße entmenschlichend", sagte Lauer, der Piraten-Vorsitzender in Berlin war und zur SPD übertrat, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kölner Polizei verwende die Abkürzung eigentlich intern für Straftäter aus Nordafrika. "Wenn die nun in der Silvesternacht hunderte Menschen so bezeichnen, ist das eine pauschale Verurteilung einer ganzen Bevölkerungsgruppe nur nach dem Aussehen."

Die Leute, die "Nafri" als Bezeichnung so geil finden wollen also alle als "FlaWiser" bezeichnet werden? — Christopher Lauer (@Schmidtlepp) 1. Januar 2017

Mehrere Politiker nehmen die Polizei in Schutz

Der CSU-Innenexperte Stephan Mayer nahm die Polizei hingegen in Schutz. Er sagte im ZDF-Morgenmagazin, er habe kein Verständnis für die Kritik, die der Polizei diskriminierendes Verhalten vorwirft. Der Einsatz der Polizei sei sehr konsequent und letztlich erfolgreich gewesen. Das habe nichts mit Racial Profiling zu tun und nichts mit Diskriminierung.

Ähnlich äußerte sich CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn. Einige Leute hätten wohl schon wieder vergessen, was letztes Jahr an Silvester in Köln los gewesen sei, schrieb Spahn auf Twitter. Jetzt diskutierten alle über eine Abkürzung anstatt über das eigentliche Problem, nämlich die sexuellen Übergriffe durch junge Nordafrikaner.

Wie schnell hier einige vergessen haben, was Silvester '15 passiert ist - und ohne Einsatz der @polizei_nrw_k wohl wieder passiert wäre... — Jens Spahn (@jensspahn) 1. Januar 2017

Ich bin @polizei_nrw_k ausdrücklich dankbar. Und nach Silvester '15 war der kulturelle Hintergrund der troublemaker doch nun wirklich klar. — Jens Spahn (@jensspahn) 1. Januar 2017

Auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer nahm die Kölner Polizei in Schutz: "Wer die Probleme nicht beim Namen nennen will, der hat aus der Silvesternacht vor einem Jahr gar nichts gelernt", teilte er in München mit. "Wir dürfen nicht zulassen, dass blauäugige Multikulti-Duselei zum Sicherheitsrisiko für unsere Bevölkerung wird", sagte Scheuer. Viele Frauen seien der Polizei sehr dankbar für die intensiven Kontrollen.

Kölner Polizeipräsident bedauert "Nafris"-Tweet

Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies erklärte bereits, dass er die Verwendung der Bezeichnung "Nafris" für Nordafrikaner in dem Polizei-Tweet bedauert. "Den Begriff finde ich sehr unglücklich verwendet hier in der Situation", sagte Mathies am Montag im WDR. "Das bedauere ich außerordentlich." Die Bezeichnung werde als "Arbeitsbegriff" innerhalb der Polizei verwendet.

In Bezug auf den Vorwurf des Racial Profiling sagte er: "Es ist nun mal so, dass gerade auch aus den Erfahrungen der vergangenen Silvesternacht, aus Erfahrungen, die wir durch Razzien insgesamt auch gewonnen haben, hier ein klarer Eindruck entstanden ist, welche Personen zu überprüfen sind", sagte Mathies. "Es waren keine grauhaarigen älteren Männer oder blondhaarige junge Frauen." In einer solchen Situation, in der Tausende Menschen gleichzeitig am Hauptbahnhof einträfen, müsse die Polizei zwingend sofort Entscheidungen treffen.

Das sagt die Presse zum Polizeieinsatz in Köln

Die "Rheinische Post“ nennt den Racial Profiling-Vorwurf gegen die Polizei eine Heuchelei:

"Nun werden Vorwürfe laut, das Vorgehen der Beamten gegen Nordafrikaner, der Haupttätergruppe des Vorjahres, sei rassistisch gewesen. Von gezielter Selektion ist die Rede. Welch eine Heuchelei! Wer auf der einen Seite zu Recht beklagt, dass Männerhorden vor den Augen der Polizei über Frauen hergefallen sind, darf jetzt gezielte Kontrollen nicht verurteilen. Sofern die Nordafrikaner dabei korrekt behandelt wurden, hat die Polizei nur eins getan – ihre Pflicht."

Auch die "Badische Zeitung" hält das Vorgehen der Polizei für legitim:

"Racial profiling" lautet nun zwar der Vorwurf – also dass Menschen allein aufgrund ihres Aussehens unter die Lupe genommen wurden. Doch wenn es an Silvester 2015/16 am Kölner Dom vor allem junge Männer mit nordafrikanischen Wurzeln waren, die im Pulk Straftaten begangen haben, dann schrillen die Alarmglocken, wenn exakt ein Jahr später an exakt demselben Ort erneut große Gruppen derselben Herkunft in Erscheinung treten. Das Vorgehen der Polizei ist daher legitim, sofern es auf einen bestimmten Tag, Anlass und Ort beschränkt ist. Mit Rassismus hat das nichts zu tun.“

Der Studioleiter des WDR-Hörfunks in Köln, Lothar Lenz, meint, die Kölner Polizei habe angemessen und richtig gehandelt: In Einem Kommentar, der im Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde, sagte er:

"Was als Zeichen eines wehrhaften Rechtsstaats gemeint war – und schon deshalb gerechtfertigt – das hat sich als bitter nötig erwiesen: Schon wieder kamen um die tausend Nordafrikaner nach Köln, die meisten von ihnen in Gruppen. Viele von ihnen waren alkoholisiert, manche von ihnen im Auftreten äußert aggressiv. Da waren sie wieder, die gewaltgeilen Männerhorden – aber diesmal wartete zum Glück genug Polizei. was zu tun war: Sie prüfte Personalien, sprach Platzverweise aus, nahm Einzelne fest. Ohne dieses Eingreifen hätte Köln womöglich eine Wiederholung der Gewaltexzesse vom Vorjahr gedroht. Nicht auszudenken. Deshalb ist es verfehlt, den Polizeieinsatz als 'rassistisch' zu diffamieren. Nur weil die Beamten potenzielle Täter am Bahnhof auch nach ihrem Aussehen beurteilt und überprüft haben? Ja, wonach denn sonst?“

Die "Westfälischen Nachrichten" schreiben, dass Feste mit massiven Sicherheitsvorkehrungen ein Preis sind, den eine freie Gesellschaft zu zahlen hat:

"Man mag es bedauern – aber die Wehrhaftigkeit der Demokratie muss sich in diesen unruhigen Zeiten auch mit Polizisten mit Maschinengewehr vor der Kirchentür und mit massiven Ausweiskontrollen wie in Köln zeigen, wenn Gefahr in Verzug scheint.“

Der Kölner Stadtanzeiger schreibt, dass die Erfahrungen von Silvester 2015 das Vorgehen der Polizei rechtfertigen:

"Ja, man darf durchaus sagen, dass sich die Kölner in dieser Nacht die Domplatte zurückerobert haben – allerdings um den Preis und unter dem Schutz eines gewaltigen Polizeiaufgebots. [...] Es ist jedenfalls sehr fraglich, ob die Silvesternacht 2016 auch ohne den massiven Polizeieinsatz so gewaltfrei abgelaufen wäre. Umso mehr erwiesen sich die hohen Sicherheitsvorkehrungen als notwendig. Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies hat mit seiner niedrigschwelligen Einsatzstrategie richtig gelegen. Auch wenn es auf manche Beobachter befremdlich wirken mochte, dass afrikanisch- oder arabischstämmige Männer scheinbar nur aufgrund ihres Aussehens überprüft und, wenn sie sich nicht ausweisen konnten, festgesetzt wurden. Die Silvester-Schande 2015 rechtfertigt jedoch dieses harsche Vorgehen: Durch sie war Köln zum Synonym für einen Staat geworden, der seine Bürger nicht schützen konnte."

Die Boulevardzeitung "Express" sieht den Kölner Polizeieinsatz als alternativlos:

"Eine Erkenntnis aus der Nacht, die nicht jedem schmeckt: Die getroffenen Maßnahmen waren alternativlos. Denn ohne diese Menge an Einsatzkräften hätte es zu Übergriffen kommen können. Vorwürfe, es habe eine Stigmatisierung oder gar Rassismus gegeben, sind absurd. Vielmehr muss Einigkeit darüber herrschen, dass sich so etwas wie im Vorjahr in unserer Stadt nie mehr wiederholen darf."

Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" sieht den Polizeieinsatz allerdings auch kritisch:

"Eine bessere Kommunikation der Behörde in Richtung Öffentlichkeit hätte schneller deutlich gemacht, dass es 'Verdachtsmomente' geben muss, bevor die Polizei entsprechend eingreift. Das heißt, dass sie die Szene genauer im Blick hat und nicht jeden Nordafrikaner verdächtigt. Das kann man glauben. Aber die Silvesternacht erinnert auch daran, dass die Macht der Polizei seit einigen Jahren ausgeweitet wurde. Der Sicherheitsgedanke hat das, zu Recht, möglich gemacht. Die 'Gefahrenabwehr' gibt der Polizei Möglichkeiten, auch ohne Beweise und richterliche Genehmigung in die Grundrechte der Bürger einzugreifen. Die Unschuldsvermutung spielt in diesen Fällen keine Rolle. Dieser Macht müssen sich Gesetzgeber und Öffentlichkeit bewusst sein, damit aus dem Ermessensspielraum keine Willkür entsteht.“