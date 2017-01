Pink: So sehr freut sich ihre Tochter über den kleinen Bruder

So süß kann Geschwisterliebe sein: Nachdem Sängerin Pink (37, "Just Like A Pill") vor wenigen Tagen ihren Sohn Jameson zur Welt brachte, postete sie jetzt ein herzerwärmendes Bild von dem Kleinen und seiner großen Schwester Willow. Auf dem Instagram-Schnappschuss hält die Fünfjährige ihren kleinen Bruder in den Armen und strahlt stolz mit breitem Grinsen in die Kamera.

Happy New Year 🎆 #newlove #newlife #newenergy #newhope #newday the harts thank you for your love ❤️ and we send it back to you in spades. Ein von P!NK (@pink) gepostetes Foto am 31. Dez 2016 um 14:56 Uhr

Was man auf dem Foto auch erkennt: Ganz offensichtlich will Willow ihrer Mama nacheifern. Passend zum Künstlernamen der Mutter trägt sie ihre Haare in leuchtendem Pink. Niedlich! "Frohes Neues Jahr. [...] Danke für eure Liebe, wir schicken sie euch zurück!", steht unter dem Bild. Sieht ganz so aus, als würde Pinks Familie so glücklich wie nie zuvor ins neue Jahr starten.

