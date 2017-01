Aloha! Nicole Scherzinger schickt sexy Neujahrs-Grüße aus Hawaii

Aloha! Während wir in Deutschland frostig ins neue Jahr starten, verschickt Nicole Scherzinger (38, "Bang") heiße Neujahrsgrüße vom Strand. Die Sängerin verbrachte Silvester in ihrer Heimat Hawaii und postete auf Instagram einen sexy Schnappschuss: Im Mini-Bikini, mit zerzaustem Haar und in verführerischer Pose lächelt sie darauf ungeschminkt in die Kamera. Na wenn einem da nicht warm wird...

In der Bildbeschreibung verriet Scherzinger auch, wie sie Weihnachten verbrachte - nämlich ganz ohne Social Media. "Sorry, dass ich so lang aus den sozialen Netzwerken verschwunden war, ich habe die Feiertage zuhause mit meiner Familie genossen", erklärte sie. Zum Glück ist sie jetzt zurück und kann uns mit noch mehr Urlaubsbildern versorgen.

