Bundesinnenministerium zu "Nafris": Kein Begriff, den wir verwenden würden

Das Neujahrsfest in Köln ist auch dieses Jahr überschattet von Kritik. Dieses Mal geht es um die verstärkten Kontrollen in der Silvesternacht: Die Kölner Beamten hatten in Sozialen Netzwerken die Abkürzung "Nafri" für Nordafrikaner verwendet.

Auch das Bundesinnenministerium sieht den von der Kölner Polizei auf Twitter verwendeten Begriff "Nafris" kritisch.

Dies sei "keine offizielle Sprachregelung oder ein offizieller Begriff, den wir verwenden würden", sagte ein Sprecher am Montag in Berlin. Der Begriff "Nafri" wird im Polizeijargon intern für "nordafrikanische Intensivtäter" verwendet.

Der Sprecher des Innenministeriums sagte zu dem Vorwurf, die Polizei habe in Köln an Silvester Nordafrikaner diskriminiert, man werde "sehr genau schauen müssen, ob an dieser Behauptung etwas dran ist".

Ansonsten sprach er von einem erfolgreichen Einsatz: "Die Silvesternacht verlief weitestgehend störungsfrei, der Einsatz der Bundespolizeikräfte ist damit, auch was das Konzept betrifft, durchaus als Erfolg zu bezeichnen."

Kontrollen, die ohne weitere verdichtende polizeiliche Erkenntnisse nur an die äußere Erscheinung von Personen anknüpften seien rechtswidrig, sagte Ministeriumssprecher Johannes Dimroth in Berlin.

Grünen-Chefin Simone Peter nannte den Begriff "Nafris" inakzeptabel und herabwürdigend.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Jäger verteidigte den Einsatz der Polizei. Man sei zu Silvester gut aufgestellt gewesen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Leider werde die gute Polizeiarbeit durch die Diskussionen über Äußerungen in den Sozialen Medien überlagert.

Auch die Polizei wies jegliche Diskriminierungsvorwürfe zurück. "Nafri" sei ein behördentypisches Kürzel, hieß es. Kölns Polizeipräsident Mathies bedauerte jedoch, dass Beamte den Begriff "Nafri" nicht nur intern benutzt hatten.

Auch die Bundesregierung zeigte sich mit dem Verlauf der Silvesternacht zufrieden. Sie sei "sehr erleichtert, dass die öffentlichen Silvesterfeiern weitgehend friedlich und vor allem ohne so schreckliche Vorfälle wie im vergangenen Jahr" abgelaufen seien, betonte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter. Dafür wolle sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ausdrücklich bei den Einsatzkräften der Polizei bedanken.

