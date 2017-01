Miley Cyrus und Liam Hemsworth feiern Silvester: Das Bild dazu sagt alles über ihre Beziehung

Das neue Jahr hat für Miley Cyrus (24, "Wrecking Ball") und Liam Hemsworth (26, "Independence Day 2") ganz romantisch begonnen: Die beiden begrüßten 2017 schwer verliebt mit einem süßen Neujahrskuss, wie ein Foto auf der Instagram-Seite der Sängerin zeigt. Hinter dem küssenden Paar leuchten die Worte "Happy New Year" in Großbuchstaben, der Raum ist nahezu vollständig in Gold dekoriert.

Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Foto am 1. Jan 2017 um 3:13 Uhr

Cyrus ließ den süßen Schnappschuss unkommentiert - schließlich sagt ein Bild bekanntlich mehr als tausend Worte. Den Fans gefällt das verliebte Paar ganz besonders: Nach weniger als einem Tag hat das Foto schon über zwei Millionen Likes eingeheimst. Für die einen Fans sind sie bereits "das Paar des Jahres", andere kommentierten das Foto schlicht mit dem Wort "Liebe".

Nach ihrem Liebescomeback im vergangenen Jahr scheinen die Sängerin und der Schauspieler es wirklich ernst zu meinen. Besonders in den vergangenen Wochen zeigten sie ihr gemeinsames Glück ungewohnt öffentlich auf ihren Social-Media-Kanälen. Sogar ihren Verlobungsring stellte Cyrus stolz zur Schau. Fragt sich nur, wann denn nun endlich die Hochzeitsglocken läuten?