Lauren Conrad bekommt ein Baby

"Frohes Neues Jahr! Ich habe da so ein Gefühl, dass 2017 das bisher beste Jahr für mich werden könnte...", schreibt Lauren Conrad (30) bei Instagram. Wer das beigefügte Bild des Ex-MTV-Stars betrachtet, der versteht auch warum. Conrad hält ein Ultraschallbild in die Kamera. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, das ist bisher aber noch nicht bekannt. Es wird das erste Kind der heutigen Fashion-Designerin und ihres Mannes William Tell sein.

Innerhalb von nur fünf Stunden sammelte Conrad mit dem Post fast 600.000 Likes, die Fans sind von der Nachricht natürlich entzückt. "Du wirst eine fabelhafte Mama sein", heißt es in einem Post. "Ich freue mich so sehr für Dich", meint eine andere. Und auch sonst wird Conrad mit Herzchen und freudigen Kommentaren bedacht.

Bei Clipfish erfahren Sie mehr über Lauren Conrads Hochzeit