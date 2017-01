9 Dinge, die mit deinem Körper passieren, nachdem du ein Kind zur Welt gebracht hast

Wenn sie sich darauf vorbereiten, Mutter zu werden, denken die meisten Frauen viel über die Schwangerschaft und die Geburt nach. Doch nur wenige machen sich bewusst, was mit ihrem Körper passiert, wenn das Baby erst einmal auf der Welt ist.

Zum Beispiel, dass du nicht auf die Toilette gehen kannst, ohne das Gefühl zu haben, dass die Wehen wieder einsetzen. Oder dass die Hormone einfach nicht verschwinden und du die nächsten sechs Monate bei jeder rührseligen TV-Werbung heulen wirst wie ein Schlosshund.

Diese 10 Tweets fassen perfekt zusammen, wie sich junge Mütter nach der Geburt fühlen.

1. Alles tut weh - und zwar verdammt weh

Honestly after having a baby, nothing hurts like it did before — mama scary spice (@devynnrene) 21. September 2016

"Ganz ehrlich: Du hattest noch nie solche Schmerzen wie nach der Geburt."

2. Du wirst nicht so einfach aufs Klo gehen können

Going to the toilet after birth- Can be a bit ordeal when your perineum feels like it's been rubbed with sandpaper and your bottom is... — MoMa (@JustMoma) 15. September 2013

"Nach der Geburt auf die Toilette zu gehen, kann schon mal zur Tortur werden - dein Damm fühlt sich an, als hätte ihn jemand mit Sandpapier abgeschmirgelt und dein Po..."

3. Und wenn du es dann schaffst, wirst du dich so freuen wie über die Geburt selbst

@HayleyChall1 Ha ha! The simple joys of successfully going to the toilet after birth!!! I feel ya! 🙌🏻 I was SO PROUD after my first poo! 💩 — Little Pickle's Mom (@littlepicklemom) 7. Juni 2016

"Die pure Freude darüber, dass du nach der Geburt erfolgreich aufs Klo gehen konntest!!! Ich war so stolz."

4. Dein gesamter Körper wird mit Kotze und Körperflüssigkeiten bedeckt sein

Loving the smell of my new perfume 'eau de sour milk baby vomit' #motherhood — Carla Yorkston (@CarlaYorkston) 28. September 2016

"Ich liebe den Duft meines neuen Parfüms: Eau de saure Milch und Babykotze."

5. Du wirst deine Garderobe generalüberholen

Night out before having a baby:

Wears jeans and heels.



Night out after having a baby:

Yoga pants are okay, right? — Romper (@romper) 11. September 2016

"Ausgehen, bevor man ein Baby hat: Jeans und High Heels

Ausgehen, wenn man ein Baby hat: Jogginghose ist auch okay, oder?"

6. Einfache kosmetische Routinen haben keine Priorität mehr

I am going to a wedding tomorrow, six months after having a baby. Worried about the baby weight? No, about shaving my legs #momlife — Kirby W (@KirbyMWilliams) 9. September 2016

"Ich gehe morgen auf eine Hochzeit, sechs Monate nachdem mein Kind geboren wurde. Ob ich mir über mein zusätzliches Gewicht nach der Schwangerschaft Sorgen mache? Nein - aber darüber, ob ich es schaffen werde, mir die Beine zu rasieren."

7. Die Hormone in deinem Körper verschwinden nicht einfach auf magische Weise

I'm pathetic after having a baby. I just cried at the proposal on X factor. Why. I hoped it was just pregnancy hormones NOPE. still pathetic — Kirsty (@kirstytinx) 10. September 2016

"Seit der Geburt bin ich sowas von erbärmlich. Ich habe geweint, als ich den Antrag bei 'X-Factor' gesehen habe. Warum?! Ich hoffte, es läge nur an den Schwangerschaftshormonen, aber nein. Ich bin immer noch erbärmlich."

8. Deine Rumpfstabilität ist auch nicht mehr so, wie sie mal war

When u think you've got all ur core strength back after having a baby so go non handed on the tube only to end up on a mans lap! Yes that!!🙈 — Marie Napier (@marienapierfit) 9. September 2016

"Wenn du denkst, du gewinnst nach der Geburt die Kraft im Rumpf zurück, dann versuch mal, durch die schwankende U-Bahn zu gehen, ohne dich festzuhalten. Du wirst schnell bei jemandem auf dem Schoß sitzen. Ja, richtig gehört!!"

9. Du lernst eine neue Art von Müdigkeit kennen

I am certain that a new level of tired is discovered after having a baby like you literally can't even feel THAT tired until motherhood — han-solo (@blondiesomethin) 7. September 2016

"Wenn du ein Baby hast, entdeckst du ein neues Level an Müdigkeit. Bis du eine Mutter wurdest, warst du gar nicht in der Lage, dich SO müde zu fühlen."

Dieser Text erschien ursprünglich in der Huffington Post UK und wurde von Lea Kosch aus dem Englischen übersetzt.





