Kein Frieden in Sicht: Steinmeier skeptisch für Syrien

Außenminister Frank-Walter Steinmeier wertet die Chancen für einen dauerhaften Frieden in Syrien trotz der in Kraft getretenen Waffenruhe noch skeptisch.

"Für die Perspektive auf Frieden braucht es mehr als die Abwesenheit militärischer Konfrontation", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post" (Montag). Ohne echte politische Verhandlungen und ohne Beteiligung aller relevanten Akteure werde es nicht gelingen, die Kämpfe nachhaltig zu beenden.

Humanitäre Hilfe aus Deutschland steht bereit

"Dass die Waffenruhe mehr oder weniger hält, ist ein vorsichtiges Hoffnungszeichen für die Menschen in Syrien. Aber erst die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, ob es gelingt, die Waffenpause zu stabilisieren", sagte Steinmeier.

Jetzt bleibe es wichtig, dass die Konfliktparteien rasch humanitäre Zugänge zu allen belagerten Orten möglich machen und den Helfern keine Steine mehr in den Weg legen. Die humanitäre Hilfe aus Deutschland stehe bereit. "Für die Menschen in Aleppo und anderen lange belagerten und umkämpften Orten geht es ums nackte Überleben", sagte Steinmeier.

UN-Sicherheitsrat stimmt für Waffenruhe und Friedensprozess in Syrien

Der UN-Sicherheitsrat hat am letzten Tag des Jahres 2016 der bereits in Kraft getretenen Waffenruhe in Syrien zugestimmt und Pläne zur Wiederaufnahme der Friedensgespräche bekräftigt. Die von Russland vorgelegte Resolution wurde am Samstag einstimmig in New York angenommen.

Sie unterstützt russisch-türkische Pläne, am 15. Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana Gespräche zwischen Vertretern der Opposition und der Regierung von Präsident Baschar al-Assad auszurichten. Diese seien "ein wichtiger Schritt" vor den ab dem 8. Februar in Genf geplanten Gesprächen unter Vermittlung des UN-Sonderbeauftragten für Syrien, Staffan de Mistura.

"Es ist Zeit, das Blutvergießen in Syrien zu beenden"

"Während wir 2016 beenden, können wir uns alle darauf einigen, dass es Zeit ist, das Blutvergießen in Syrien zu beenden", sagte Großbritanniens stellvertretender UN-Botschafter Peter Wilson nach der Abstimmung.

Sein russischer Amtskollege Witali Tschurkin dankte den Mitgliedern des 15 Länder zählenden Gremiums für ihre Unterstützung und sagte: "Wir alle wissen, dass es ein sehr schwieriges Jahr gewesen ist." Im fast sechs Jahre dauernden Bürgerkrieg sind inzwischen etwa 500.000 Menschen ums Leben gekommen.

Einzelheiten über die Waffenruhe und den Weg zum Frieden werden in der UN-Resolution nicht genannt. Sie erwähnt aber am Freitag in Umlauf gebrachte Papiere über Details des Waffenstillstandsabkommens und dessen Überwachung sowie zum politischen Prozess auf dem Weg zum Frieden. Außerdem fordert die Resolution erneut schnellen und sicheren Zugang für humanitäre Helfer, um die notleidende Bevölkerung zu versorgen.

Auch die neue US-Regierung soll ein "wichtiger Teilnehmer" sein

Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin hatte am Freitag auch Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait und Katar eingeladen, sich an den Vorbereitungen zum Treffen in Astana zu beteiligen. Außerdem solle die neue US-Regierung unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump, der am 20. Januar vereidigt wird, ein "wichtiger Teilnehmer" sein.

Auch der Iran sei zur Lösung des Konflikts ein wichtiger Partner. Die Europäische Union hatte parallel ebenfalls angekündigt, im Januar bilaterale Syrien-Gespräche auszurichten, ohne Details zu nennen.

Eine positive Reaktion auf die Resolution kam bereits aus Frankreich: Paris wünsche nun, dass die Waffenruhe vollständig respektiert werde, "um das Leben der Zivilisten zu schützen und humanitärer Hilfe vollen Zugang zu ermöglichen", teilte der Sprecher des Außenministeriums am Samstagabend mit.

Es sei zudem notwendig, dass die politischen Verhandlungen über eine Lösung des Konflikts unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen wieder aufgenommen werden.