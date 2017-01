Izabel Goulart zeigt: Spitze kann sexy sein

An Silvester heißt es klotzen statt kleckern! Das nahm sich auch Izabel Goulart (32) zu Herzen und feierte mit einem besonders sexy Outfit in das neue Jahr. Ihren Look präsentierte die 32-Jährige stolz auf ihrer Instagram-Seite. Goulart entschied sich für einen weißen Zweiteiler der brasilianischen Designerin Martha Medeiros. Das knappe Oberteil bedeckte gerade so die Brüste des Models. Besonderer Hingucker war aber der bodenlange, lockere und floral gemusterte High-Waist-Rock aus Spitze.

Happy New Year 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣❤️🎉 Feliz Ano Novo! #stbarth #holiday #happynewyear #island #life #nye #look by @marthamedeirosreal Ein von Izabel Goulart (@izabelgoulart) gepostetes Foto am 1. Jan 2017 um 7:01 Uhr

Ein goldener Gürtel betonte die schmale Taille des Models. An ihrem linken Oberarm trug die 32-Jährige eine dezente, goldene Spange. Auch ihre Ohrringe glitzerten golden. Beim Make-up hielt sich Goulart ebenfalls nicht zurück. Dunkle Smokey Eyes setzten ihre Augen in Szene, die Wangen betonte sie mit einem schimmernden Highlighter, ihre Lippen mit einem zarten Lipgloss. Ihre langen Haare fielen ihr in großen Wellen auf ihre nackten Schultern.

