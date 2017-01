Ian Somerhalder teilt seinen schönsten Moment im Jahr 2016

"Mein Lieblings-Moment aus 2016... Ein ruhiger Moment am Strand mit meiner Frau. Frohes, neues Jahr an alle. Von meiner Familie an eure."

Pünktlich zum Jahreswechsel erinnert sich Ian Somerhalder (38, "Vampire Diaries") auf Instagram an einen schönen Moment aus dem vergangenen Jahr. Der Schauspieler postete ein Foto, auf dem er mit seiner Frau Nikki Reed (28, "Twilight - Biss zum Morgengrauen") glücklich in Badehose auf einer Decke am Strand liegt. Mit diesem Bild wünscht er seinen Followern außerdem einen guten Start in das Jahr 2017.

My favorite moment of 2016... a quiet moment on a beach with my wife. Happy New Year to every and all. From my family to yours Ein von iansomerhalder (@iansomerhalder) gepostetes Foto am 1. Jan 2017 um 12:27 Uhr

