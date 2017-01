Die Geissens "haben aus Gag geheiratet" - was wirklich dahintersteckt

"Wir haben aus Gag geheiratet."

Seit 1994 sind Carmen (51) und Robert Geiss (52) glücklich verheiratet. In einem Interview mit "bunte.de" verrät der TV-Star jetzt, dass sie ihrem Robert gleich zweimal das Ja-Wort gegeben hat. Eine Heirat sei aber nur zum Spaß gewesen: Die beiden haben sich demnach in Las Vegas in einer "Drive-In-Kapelle" noch einmal getraut. Heute (02. Januar) startet bei RTL II die neue Staffel ihrer Doku-Soap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie".

Carmen Geiss versucht sich auch im Singen. Sehen Sie hier ihr Musikvideo