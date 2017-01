"Fifty Shades of Grey 2": Zum Jahreswechsel kommt der zweite TV-Spot

Es dauert nicht mehr lange, dann sind Christian Grey und Anastasia Steele wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. Pünktlich zum neuen Jahr wurde in den USA jetzt ein neuer TV-Spot zu "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe" mit neuem Material veröffentlicht, der die Vorfreude der Fans noch einmal steigen lässt.

Über die Beziehung von Ana (Dakota Johnson) und Christian (Jamie Dornan) brauen sich dunkle Wolken zusammen. Obwohl Ana ihren Freunden versichert, "noch nie glücklicher" gewesen zu sein, wie einige intime Bilder des Paares zeigen, schwebt sie in Gefahr. Ana wird von einer mysteriösen Frau verfolgt und ihr Auto demoliert...

Den aktuellen Trailer zu "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe" sehen Sie auf Clipfish

Der Spot ist mit dem Song "I Don't Wanna Live Forever" von Zayn Malik und Taylor Swift unterlegt. Der zweite Teil der "Fifty Shades of Grey"-Verfilmung kommt am 9. Februar in die deutschen Kinos.