"Steam Awards": Die Gewinner der neuen Video-Auszeichnung

Kategorien wie "Spiel des Jahres" findet man bei den "Steam Awards" vergebens. So hat die unter PC-Gamern beliebte Plattform Steam erstmals ihre User abstimmen lassen, damit unter anderem der "Nur noch 5 Minuten länger"-Award und weitere ungewöhnliche Auszeichnungen an besondere Videospiele vergeben werden können. Zum Jahreswechsel hat Valve, der Betreiber von Steam, nun die Gewinner veröffentlicht.

Der "Schurke, der unbedingt eine Umarmung braucht"-Award geht an den bereits über fünf Jahre alten Puzzle-Shooter "Portal 2", der ebenfalls aus dem Hause Valve stammt. Genauso wie "Left 4 Dead 2", das sich den "Besser mit Feunden"-Award abholen kann. Die größte "Hassliebe" empfinden Gamer unterdessen für das düstere Action-Rollenspiel "Dark Souls III" und "Bumm Bumm" macht es beim neuesten Ableger der althergebrachten "Doom"-Reihe.

Die "Beste Verwendung eines Bauernhoftiers" findet in "Goat Simulator" statt, während die "Ich weine nicht, ich hab' nur was im Auge"-Auszeichnung an das mitreißende Telltale-Adventure "The Walking Dead" geht. "Nur noch 5 Minuten länger" zocken Steam-Nutzer mit "Counter-Strike: Global Offensive" und den "Test der Zeit" besteht "The Elder Scrolls V: Skyrim".

Doppel-Awards

Zwei Games konnten sich bei den "Steam Awards" gleich doppelt bedanken. "Zurücklehnen und entspannen" können sich Gamer bei dem "Euro Truck Simulator 2" und außerdem fanden sie "das Spiel schon cool, bevor es eine Auszeichnung gewonnen hat". Das beste "Spiel-im-Spiel" bietet hingegen "Grand Theft Auto V", bei dem Fans zudem "Boaaaahhhh Alter!" rufen.