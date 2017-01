GZSZ, BTN und Co. - das passiert in den neuen Folgen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ob er will oder nicht, die Trennung von Caro setzt Tobias trotz guter Vorsätze auch im neuen Jahr noch immer zu. Als er durch Easy von den Geschehnissen der letzten Tage erfährt, ist ihm dies egal. Doch als Tobias live dabei ist, als die Polizei Malte vernehmen will, da Mario Anzeige wegen Totschlags gegen ihn erstattet hat, kann Tobias nicht aus seiner juristischen Haut und bietet Malte Hilfe an. Von der will Malte jedoch nichts wissen. Lieber geht er in den Knast, als sich von Tobias helfen zu lassen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Patrick und Lucy müssen feststellen, dass ihre Mutter Beate total verwahrlost ist und einen Schwächeanfall hatte. Lucy hat ein schlechtes Gewissen, dass sie ihre Mutter im Stich gelassen hat und möchte zurück nach Bottrop ziehen. Als Alex verkündet, dass er einen weiteren Cocktail-Mixer im Cage Club braucht, wollen Cem und Felix beide den Job haben. Diego bietet an, sie zu testen und dann den Besseren einzustellen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Neues Jahr, neues Glück! Peggy will ihr Leben komplett umkrempeln. Beim Klamottenausmisten stellt sie fest: Fast jedes Teil hat sie gekauft, um Männern zu gefallen, und nicht sich selbst. Zeit für eine Typveränderung! Schmidti ist voller Vorfreude, da Elif heute aus der Türkei zurückkommt. Doch das Wiedersehen läuft anders als erhofft.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simones und Richards Glück, wieder zusammen zu sein, wird durch Vincent getrübt, der bei Simone auf die Einhaltung ihres Deals pocht und damit Richards Eifersucht weiterhin anfacht. Als Richard Simone aufgewühlt zur Rede stellt und wissen will, ob in seiner Abwesenheit etwas mit Vincent gelaufen ist, kann Simone nicht anders: Sie gesteht ihm den Kuss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas will sich unbedingt ein Tattoo stechen lassen, das Problem ist nur, er hat immer noch Angst. Maren will er auf keinen Fall um Beistand bitten, das wäre total uncool, nur leider hat Paul keine Zeit, da er endlich ein Date mit Eva hat. Jonas zieht tapfer alleine los und kneift in letzter Sekunde. Zu Jonas' Glück, lässt sich Paul doch noch erweichen - und schießt sich damit bei Eva ins Abseits.