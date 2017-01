Die Darts-WM 2017 im Live-Stream: Zum Abschluss der Saison wartet am Montag ab 21 Uhr ein echtes Highlight auf die Darts-Fans. Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen will Doppel-Weltmeister Gary Anderson vom Thron stoßen und den 26. Titel innerhalb einer Saison einfahren.

"Für alle Fans in Großbritannien ist es ein Traumfinale. Der Standard wird sehr, sehr hoch sein", kündigte der Niederländer nach seinem 6:2-Sieg über Landsmann Raymond van Barneveld an.

Die Rollen zwischen Herausforderer und Titelverteidiger sind klar verteilt. Dominator van Gerwen ist in Bestform und geht favorisiert in das Aufeinandertreffen mit seinem Dauerrivalen aus Schottland.

"Jetzt ist alles möglich für mich. Ich will diese Trophäe in die Höhe heben", sagte der 27-Jährige, der im Halbfinale mit 114,05 Punkten pro drei Pfeile einen neuen WM-Rekord aufstellte.

Er betonte aber auf Twitter auch: "Was kann ich sagen. Das war toll, aber ich habe bisher nichts gewonnen. Ich weiß, ich muss nur genauso gut im Finale spielen. Das wird fantastisch."

— Michael Van Gerwen (@MvG180) 2. Januar 2017