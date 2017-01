Britney Spears heizt mit einem Bild die Gerüchte an

Ist Britney Spears (35, "Pretty Girls") tatsächlich frisch verliebt? Auf Instagram verriet sie ihren Fans zumindest, wie sie das neue Jahr eingeläutet hat - und zwar mit einem Foto, das zeigt, wie sie sich an Fitness-Model Sam Asghari kuschelt. Gerüchte darüber, dass die beiden ein Paar sind, gibt es schon länger. Spears schrieb zu dem Bild allerdings nur: "Happy New Year".

Happy New Year 🎉🎉🎉 Ein von Britney Spears (@britneyspears) gepostetes Foto am 1. Jan 2017 um 11:17 Uhr

Das Paar ist sich laut "People" am Set von Spears' "Slumber Party"-Musikvideo begegnet. Anschließend wurden die Sängerin und das Model bereits bei einem gemeinsamen Abendessen in Los Angeles gesichtet. Da hieß es aber noch von einem Insider, die beiden wollten sich erst mal richtig kennen lernen.

Die Hits von Britney Spears finden Sie auf Clipfish

Diese Phase könnte abgeschlossen sein. Dabei schien Spears, die sich im Juni 2015 von TV-Produzent Charlie Ebersol getrennt hatte, erst mal genug von Männern zu haben. In der "The Jonathan Ross Show" sagte sie kürzlich, dass sie nicht an Dates interessiert sei: Männer trieben gerne Spielchen, meinte sie. Das sei ihr zu viel, zu dämlich. "Ich bin gerade nicht auf der Suche nach Männern. Ich bin sehr glücklich mit mir." Vielleicht hat sich das gerade geändert.