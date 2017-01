In Bayern soll sich ein Asylbewerber selbst mit Benzin übergossen und angezündet haben. (Symbolbild) | Wittelsbach bernd

Ein 19-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan soll sich im bayerischen Gaimersheim bei Eichstätt selbst angezündet haben.

Wie der „Merkur“ berichtet, soll der junge Mann am Montagmorgen in ein Lager eines Supermarktes gegangen sein, sich dort mit Benzin übergossen und schließlich in Brand gesetzt haben.

Das Benzin soll sich der Mann laut eines Berichts des "Donaukuriers“ kurz zuvor selbst an einer Tankstelle gekauft haben.

Der 19-Jährige soll außerdem ein Messer bei sich gehabt, aber niemanden damit bedroht haben.

Mitarbeiter des Supermarktes haben das Feuer gelöscht, berichtet "Merkur“ weiter. Der junge Mann sei mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.

Warum der 19-Jährige sich selbst angezündet hat und was er mit dem Messer wollte, ist bislang unklar.

(ben)