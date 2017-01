TV-Tipps an Neujahr

20:15 Uhr, VOX, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2, Digitrickkomödie

Erfinder Flint Lockwood hat es endlich geschafft und sich als Genie und Tüftler einen Namen gemacht. Allerdings hat seine bahnbrechende Maschine, die aus Wasser Essen herstellt, seine Heimatinsel nach einem Nahrungstornado in eine unbewohnbare Landschaft verwandelt. Als er, seine Freundin Sam und sein Vater eines Tages aus Erkundungszwecken seine alte Heimat aufsuchen, traut der Trupp seinen Augen nicht. Auf der Insel ist mittlerweile ein farbenprächtiges Ökosystem entstanden und auch die verschollen geglaubte Maschine scheint noch in Betrieb zu sein.

20:15 Uhr, Sat.1, Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal, Fantasykomödie

Nachdem die lebenden Exponate im New Yorker Naturkundemuseum bei einer Feier durchgedreht sind, reist Nachtwächter Larry Daley (Ben Stiller) mit ihnen ins British Museum. Dort will er sich bei Ahkmenrahs Eltern Rat holen, da die magische Tafel ihres Sohnes verrückt spielt - und somit auch die Exponate. Doch die Ausstellungsstücke im British Museum machen Larry zunächst einen Strich durch die Rechnung.

20:15 Uhr, ProSieben, Godzilla, Monsteraction

Lieutenant Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson) arbeitet als Bombenentschärfer bei der US-Armee. Als auf den Philippinen ein prähistorisches Monster erwacht, wird Ford in ein Spezialeinsatzkommando des Militärs einberufen, welches die Urzeit-Bestie auf das offene Meer locken und anschließend mit einem Atomsprengkörper töten soll. Doch das geplante Manöver schlägt fehl.

20:15 Uhr, BR, Schwere Jungs, Komödie

Der Schreiner Gamser (Sebastian Bezzel) aus Garmisch-Partenkirchen träumt davon, als Bobfahrer an Winterolympia in Oslo 1952 teilzunehmen. Tatsächlich gelingt es ihm, zusammen mit drei Jugendfreunden als Vierer-Bob die Qualifikation für die Olympischen Spiele zu schaffen. Doch auch Gamsers Erzrivale Dorfler (Nicolas Ofczarek) kann sich mit seinem Team qualifizieren. In Norwegen wird den Gegnern bald klar, dass sie zusammenarbeiten müssen, wenn sie eine Medaille nach Hause bringen wollen.

22:15 Uhr, Sat.1, Super 8, Mysteryabenteuer

Als Joe (Joel Courtney), Alice (Elle Fanning) und ihre Freunde im Jahr 1979 eine Nachtszene für ihren Amateur-Zombiefilm drehen, werden sie Zeugen eines dramatischen Ereignisses: Vor ihren Augen kollidiert ein Güterzug mit einem Pick-up und geht in Flammen auf. Nach dem Vorfall häufen sich merkwürdige Ereignisse in der Kleinstadt Lillian, und die Teenager finden etwas Unglaubliches heraus: Der Zug gehörte nicht nur der US-Air-Force, er beherbergte auch ein Wesen, das nicht von dieser Welt ist.