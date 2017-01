Das Vorgehen der Kölner Polizei in der jüngsten Silvesternacht stößt in den sozialen Netzwerken auf teils heftige Kritik. Viele werfen den Sicherheitskräften gar Rassismus vor.

Der Grund: Polizisten hatten in der Nacht am Kölner Hauptbahnhof Personenkontrollen nach "augenscheinlichem" Herkunftsort durchgeführt.

Bei Facebook ließ die Kölner Polizei in der vergangenen Nacht wissen: "Am Hauptbahnhof haben wir mehrere Hundert Personen, die augenscheinlich aus Afrika stammen, festgestellt."

Nordafrikaner unter Generalverdacht?

Bei Twitter hieß es: "Am HBF werden derzeit mehrere Hundert Nafris überprüft." Ein Polizeisprecher sagte später, die festgehaltenen Personen hätten äußerlich "der Klientel vom vergangenen Jahr" geähnelt.

Der Vorwurf, der deshalb jetzt gegen die Polizei erhoben wird: Wer nordafrikanisch aussieht (was auch immer das heißen mag), steht offenbar unter Generalverdacht.

"Nafris" nennt die Polizei intern junge Nordafrikaner, die illegal nach Europa gekommen sind und sich unter anderem mit Diebstahl über Wasser halten.

Linke-Politiker: "Das ist Racial Profiling"

Kritiker werfen der Polizei vor, mit ihrem Vorgehen in Köln "racial profiling" betrieben zu haben. Damit ist die grundlose Überprüfung einer Person aufgrund ihres Aussehens gemeint.

So twitterte der NRW-Linken-Politiker Jasper Prigge am Sonntagmittag: "Hunderte Menschen ohne konkrete Anhaltspunkte aufgrund Aussehens kontrollieren ist racial profiling. Bezeichnung 'Nafris' geht gar nicht.

Alexander Bosch, Fachmann für Rassismus und Polizei bei Amnesty International, schrieb bei Twitter: "Aber Fahndungsrelevant waren gestern nur '#Nafris'. Sowas ist #Racialprofiling."

Die Spitzenkandidatin der Linkspartei in Nordrhein-Westfalen, Özlem Demirel, schrieb bei Facebook dazu: "Es wäre Aufgabe des Innenministers und der Polizei gewesen, ein Sicherheitskonzept zu entwickeln, das Menschen nicht aufgrund ihrer Haar- und Hautfarbe diskriminiert."

Aus den Reihen der AfD gibt es Unterstützung für die Silvester-Aktion der Polizei. Der Hamburger Landesverband der Partei twitterte am Sonntag: "'Offene Gesellschaft' heißt sich zwischen '#RacialProfiling' und Massenübergriffen entscheiden zu müssen."

Und Jan Böhmermann fragt: "Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nafri und Neger?"

Die Sicherheitsbehörden in der Dom-Stadt wehren sich inzwischen gegen die Vorwürfe. So sagte der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies am Sonntagnachmittag auf einer Pressekonferenz, dass er die Kritik am Vorgehen der Polizei zurückweise.

"Es ging hier darum zu verhindern, dass es zu vergleichbaren Ereignissen kommt wie im vergangenen Jahr", sagte Mathies. Einsatzkräfte hätten ihm mitgeteilt, dass von den festgesetzten Männern mit Straftaten zu rechnen gewesen sei, erklärte der Kölner Polizeichef.

Brisant: Vor einigen Wochen hatte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) im Düsseldorfer Landtag den Vorwurf der CDU zurückgewiesen, es gebe in NRW ein verfassungswidriges "Racial profiling”.

Allerdings habe das Landeskriminalamt ein Fahndungsblatt entwickelt, das alle Einsatzkräfte über aktuelle Erkenntnisse zu überregional agierenden Einbrecherbanden informiere, hatte Jäger damals laut "Kölner Stadtanzeiger" eingeräumt. Dazu zählten Daten zu den Tätern, deren Fahrzeugen, Diebesgut, Taschen- und Trickdiebstahl, Absatzwegen und Reiserouten.

