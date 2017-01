Er wirkt wie ein alter Mann – wer sein wahres Alter kennt, traut seinen Augen nicht

Bayezid Hossain aus Bangladesh hat einen seltenen Gendeffekt, der ihn rasant altern lässt. Nur ein Kind aus 8 Millionen ist davon betroffen. Bayezids Körper und seine Persönlichkeit altern 8 Mal schneller als bei einem gesunden Menschen.

Das Größenwachstum stoppt bei betroffenen Kindern schon nach wenigen Jahren. Die Haut wird runzelig, trocken und zeigt typische Alterserscheinungen. Patienten mit der Krankheit names Progerie sterben früh. Mediziner können die Schäden zwar dämpfen. Eine Heilung ist aber noch nicht in Sicht.

Im Hollywood-Film "Der seltsame Fall des Benjamin Button" wurden die Symptome nachgestellt. Doch das Schicksal des kleinen Jungen aus Bangladesch ist echt. Im Video oben stellen wir Bayezid vor.





