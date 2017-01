Post des Tages

"Ich bin so dankbar für alles, was ich dieses Jahr gelernt habe. Genießt jeden Tag als gäbe es kein Morgen. Ich wünsche all meinen Fans ein tolles 2017 voller Liebe und Gesundheit. Die einzigen zwei Dinge, die wirklich zählen."

Sofia Vergara (44, "Miss Bodyguard") hat den Jahresabschluss genutzt, um sich mit einem gutgemeinten Ratschlag an ihre Fans zu wenden. Der "Modern Family"-Star postete einen sommerlichen Schnappschuss, auf dem sie ein Maxikleid und einen Hut trägt, und erinnerte ihre Fans daran, worauf es im Leben ankommt: Liebe und Gesundheit. In Liebesdingen könnte die 44-Jährige übrigens nicht glücklicher sein. Sie verbrachte Silvester auf der Insel Französisch-Polynesien mit ihrem Ehemann Joe Manganiello und dokumentierte den Pärchenabend mit einem süßen Foto bei Instagram. Die Schauspieler hatten sich 2015 das Ja-Wort gegeben.

