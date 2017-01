Mariah Carey läutet 2017 ein - mit unglaublich peinlichen Fehlern bei ihrem Silvester-Auftritt

Mariah Careys Jahr nahm ein ziemlich mieses Ende: Die Sängerin hatte während ihres Auftritts in der Show “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve 2017” mit massiven technischen Störungen zu kämpfen.

Offenbar wollte Carey Playback singen und nicht live - aber dabei gab es gleich mehrere Pannen: Ihr Gesang wurde mehrere Male nicht zusammen mit der Musik abgespielt und wenn, dann passten ihre Lippenbewegungen nicht dazu.

Mariah Carey's Times Square meltdown was an appropriate finale to 2016 https://t.co/rjiKuQVmF9 pic.twitter.com/BiB83fEzhr — Deadspin (@Deadspin) 1. Januar 2017

"Wir hatten keinen Soundcheck, aber es ist Silvester, Baby", sagte sie, als ihre Musik ohne ihren Gesang lief. "Es ist okay, Leute." Sie stolzierte mutig über die Bühne und ermutigte ihre Fans, zu singen, während ihre Tänzer ihr Bestes gaben.

Aber die Zuschauer nahmen den Bühnen-Fail nicht so locker.

So reagierten viele Twitter-Nutzer eher mit Spott auf den verunglückten Auftritt des Popstars:

this Mariah Carey performance is 100% my 2016 experience summed up — Ben J. Pierce (@BenJPierce) 1. Januar 2017

"Der Auftritt von Mariah Carey fasst zusammen, wie ich 2016 erlebt habe"

Everyone in Times Square was singing Mariah Carey except Mariah Carey. #lipsyncfail2016 — Becky Stark (@stark_becky) 1. Januar 2017

"Jeder auf dem Times Square singt Mariah Carey - außer Mariah Carey"

Mariah Carey: I should practice for the preformance.

Mariah Carey to Mariah Carey: Nah just wing it@MariahCarey pic.twitter.com/UBSC3Jt6g5 — Evol Law (@OhLaw_) 1. Januar 2017

"Mariah Carey: Ich sollte für meinen Auftritt üben.

Mariah Carey zu Mariah Carey: Ach nee, ich improvisiere einfach."

When you're Mariah Carey you don't even have to know the words to your own songs. — Jared Diamond (@jareddiamond) 1. Januar 2017

"Wenn du Mariah Carey bist, dann musst du nicht mal die Wörter deiner eigenen Lieder kennen."

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Huffington Post USA und wurde von Lisa Mayerhofer aus dem Englischen übersetzt.

(ben)