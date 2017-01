Nachdem die Ärzte die Geräte des Mädchens abgestellt haben, bemerken sie etwas unter der Bettdecke

Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, geriet Sam Hemming kurz nach ihrem erfolgreichen Jura-Abschluss zusammen mit ihrem Freund in einen schweren Verkehrsunfall auf einer Autobahn. Während ihr Freund mit leichten Verletzungen davon kam, brach sich Sam Hemming unter anderem mehrere Knochen im Genick.

Sam Hemmings Familie hatte die Hoffnung bereits aufgegeben. Nach 19 Tagen im künstlichen Koma und der Diagnose Hirntod hatten die Ärzte empfohlen, die lebenserhaltenden Maschinen abzuschalten.

Als die Familie an ihrem Bett zusammen kam, um sich von ihr zu verabschieden, passierte aber plötzlich etwas, womit niemand mehr gerechnet hatte. Im Video oben seht ihr die ganze Geschichte.

