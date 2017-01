Look des Tages

Was für ein Hingucker! Ann-Kathrin Brömmel (27) ließ 2016 zusammen mit ihrem Freund Mario Götze in einem Luxushotel in Dubai ausklingen - und wählte zur Feier des Tages ein echtes Showstopper-Kleid zum Schnäppchenpreis. Die bodenlange 70-Euro-Robe des britischen Labels "Oh Polly" war an den meisten Stellen aus einem transparenten Stoff gefertigt und von oben bis unten mit Glitzer-Applikationen versehen. Ein sexy Beinschlitz sowie ein tiefer Rückenausschnitt sorgten für zusätzlichen Sexappeal.

Um den Glamour-Look abzurunden wählte Brömmel nudefarbene Sandalen, die ebenfalls mit Glitzersteinen besetzt waren und eine schwarze, elegante Clutch. Ihre lange blonde Mähne trug die 27-Jährige in schönen Wellen. Auch das Make-up war perfekt auf den Anlass abgestimmt: Sie betonte ihre Augen mit dunklem Kajal und Mascara, auf den Lippen trug das Model einen nudefarbenen Lipgloss.

