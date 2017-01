1700 kontrollierte Personen, 900 Platzverweise, zwei Sex-Übergriffe – so lief Silvester in Köln

Ein Jahr nach den massenhaften sexuellen Übergriffen in der Kölner Silvesternacht, feierte die Domstadt unter stark verschärften Sicherheitsvorkehrungen.

In der Innenstadt waren rund 1500 Polizisten im Einsatz – zehn mal so viele wie im vergangenen Jahr. Wer auf die Domplatte wollte, musste sich Einlasskontrollen unterziehen.

Das vorläufige Fazit der Kölner Polizei: Es gab sechs Festnahmen und 900 Platzverweise. Zudem soll es zu zwei sexuellen Übergriffen gekommen sein und sechs Diebstähle seien angezeigt worden. Wie der "Express" berichtet, ordnete die Polizei ihre Arbeit in einer ersten Bilanz als effektiv und sinnvoll ein.

Auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker habe sich mit dem Verlauf der Silvesternacht zufrieden gezeigt und erklärt: "Wir haben die Sicherheitslage gut und richtig eingeschätzt."

Rund 1700 Personen kontrolliert

Wie "Focus Online" berichtet, kontrollierte die Polizei am Hauptbahnhof rund 1700 Personen. Dabei soll es sich vor allem um arabisch aussehende Männer gehandelt haben. Zudem seien knapp 300 Personen am Deutzer Bahnhof aus einem Zug geholt worden.

Was den Personen vorgeworfen wurde, ist bislang unklar. Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies erklärte dazu: "Sie werden von uns befragt, und wir werden ihre Identität feststellen. Es wird keiner zu früh gehen." Er sagte, die Beamten würden mit Augenmaß vorgehen. "Ich hatte vorher bewusst eine niedrige Einschreitschwelle angeordnet."

Laut "Focus Online" erteilte die Polizei auch sechs Mitgliedern der rechten "Indentitären Bewegung" einen Platzverweis. Die Männer seien von der Landespolizei im Kölner Hauptbahnhof abgefangen worden. Bei der Kontrolle hätte sich aber nichts nichts "fahndungstechnisch relevantes" ergeben.

Lichtinstallation am Dom



Lichtinstallation des Künstlers Philipp Geist am Kölner Dom.

Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, feierten mehrere zehntausend Menschen die Silvesternacht am Dom und am Rheinufer.

Mit Einbruch der Dunkelheit startete am Dom eine Multimedia-Show des Berliner Lichtkünstlers Philipp Geist. Dabei wurden Wörter auf den Boden und an Häuser projiziert, die die Kölner in den Tagen zuvor vorgeschlagen hatten - etwa "Anstand" und "Erinnerung".

Mit Material von dpa.

