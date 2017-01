"GZSZ"-Star Janina Uhse ist frisch verliebt!

Seit 2008 verzaubert Janina Uhse (27) als Jasmin Nowak die Herzen sämtlicher Fans der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Ihr eigenes Herz eroberte aber anscheinend schon vor einer Weile ein neuer Mann an ihrer Seite, wie die "Bild"-Zeitung nun berichtet: "Ja, ich habe einen neuen Freund", zitiert das Blatt die Schauspielerin und Bloggerin.

Doch wer ist die neue Liebe in Uhses Leben? Gefunkt habe es dem Bericht zufolge bereits im Juni auf dem berühmten Musik-Festival "Rock am Ring". Ihr neuer Freund stamme zudem aus München und sei "in der Medien- und Lifestylebranche" tätig, heißt es weiter. Diese Botschaft wird wohl vor allem ein Schock für alle männlichen Mitglieder ihrer rund 530.000 Follower bei Instagram sein, wo die Schauspielerin zu einem der erfolgreichsten deutschen Stars zählt.

