Gewinner des Tages

Neues Jahr, neues Glück: Der britische Sänger Ed Sheeran (25, "Photograph") hat pünktlich zu Neujahr seinen Fans tolle Neuigkeiten via Twitter zukommen lassen. In einem kurzen, lautlosen Clip ist zu sehen, wie der Rotschopf in die Kamera winkt und ein handgeschriebenes Blatt Papier hochhält. Darauf steht: "Am Freitag kommt neue Musik!!". Den Post kommentierte er noch mit den Worten "Hallo 2017...".

Songwriterin Amy Wadge, die Sheerans Mega-Hit "Thinking Out Loud" schrieb, hatte laut britischem "Mirror" schon Mitte der Woche verraten: "Sein neues Album ist fertig." Außerdem prophezeite sie, dass die Platte bei Veröffentlichung das Internet zum Erliegen bringen werde. Die Fans dürfte das Comeback des Sängers freuen: Schließlich hatte er 2016 eine Auszeit genommen und sich für den kompletten Zeitraum auch von seinen Social-Media-Kanälen zurückgezogen.

Hier können Sie Ed Sheerans Erfolgsalbum "x" bestellen