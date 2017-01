Diese Bestseller kommen 2017 ins Kino

2017 gibt es erneut einige Bestseller im Kino zu bestaunen. Am 9. Februar läuft beispielsweise "Fifty Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe" an: Jamie Dornan und Dakota Johnson kehren dann als Christan Grey und Anastasia Steele zurück. Die Bücher stammen bekanntlich von E.L. James. Im Frühjahr werden zudem Charlie Hunnam, Sienna Miller und Robert Pattinson in "Die versunkene Stadt Z" zu sehen sein. Es geht um das sensationelle Verschwinden eines Forschers, das weltweit Schlagzeilen machte. Das Buch hinter dem Streifen hat David Grann geschrieben.

"Bob, der Streuner" und "The Circle"

Einen Trailer zur Fortsetzung von "Fifty Shades of Grey" sehen Sie auf Clipfish

Eine traumhafte Geschichte läuft mit "Bob, der Streuner" schon ab 12. Januar: Regisseur Roger Spottiswoode ("James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie") hat den Weltbestseller von James Bowen mit Charme und unverwechselbarem britischen Humor für die große Leinwand adaptiert. Eine weitere Bestseller-Verfilmung startet in den USA im April in den Kinos: "The Circle" mit Tom Hanks und Emma Watson, die in einer hippen Internetfirma arbeitet. Doch der Schein trügt - wie auch die Leser von Dave Eggers Roman "Der Circle" wissen.

"Hidden Figures" und "My Cousin Rachel"

Am 2. Februar legt "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" mit Taraji P. Henson, Octavia Spencer and Janelle Monáe los. Es geht um drei herausragende afroamerikanische Frauen, die zu Beginn der sechziger Jahre bei der NASA arbeiten, sie sind Teil jenes Teams, das dem ersten US- Astronauten John Glenn die Erdumrundung ermöglicht. Das Buch dahinter stammt von Margot Lee Shetterly. Im Juli kommt dann "My Cousin Rachel" mit Sam Claflin und Rachel Weisz in die deutschen Kinos. Es ist die erneute Verfilmung des gleichnamigen Romans von Daphne Du Maurier.

"Live By Night" und "Mord im Orient-Express"

Am 2. Februar dürfen sich Fans von Ben Affleck freuen: "Live By Night" erobert Kinos: Oscar-Gewinner Affleck führte Regie und spielt die Hauptrolle in dem dramatischen Gangsterthriller. Er schrieb auch das Drehbuch nach dem preisgekrönten Bestseller "In der Nacht" von Dennis Lehane. Starbesetzt wird aber auch die Neuverfilmung zu "Mord im Orient-Express" von Agatha Christie: Ab November sollen darin Kenneth Branagh, Daisy Ridley und Johnny Depp zu sehen sein.

"Wunder" und "Schloss aus Glas"

"Wunder" heißt es ab dem 20. April im Kino: Julia Roberts, Owen Wilson und Jacob Tremblay sind in dem Film zu sehen. Es geht um die Geschichte eines Jungen mit entstelltem Gesicht und die Beziehung zu seinen Eltern. Grundlage ist der gleichnamige Bestseller von R.J. Palacio. Auch Jeannette Walls' autobiografischer Roman über ihre chaotische, unkonventionelle Kindheit wird zum Kinofilm: In "Schloss aus Glas" sind Brie Larson, Naomi Watts und Woody Harrelson mit von der Partie. Der genaue Filmstart steht noch nicht fest.

"King Arthur" und "Der Schneemann"

"King Arthur: The Legend Begins" läuft ab Mai: Guy Ritchie verfilmt in seinem dynamischen Stil ein Original-Epos über König Arthur - in dem Fantasy-Action-Abenteuer übernimmt Charlie Hunnam die Hauptrolle. Mit dabei ist auch Jude Law. Etwas aktueller ist da das Werk "Schneemann" von Jo Nesbø, das ab Oktober in den Kinos für Nervenkitzel sorgen soll. Michael Fassbender wird den Kult-Ermittler Harry Hole geben, der einen Serienmörder jagt.

"Der dunkle Turm" und "Tulpenfieber"

Ab 10. August wird es mit "Der dunkle Turm" düster in den deutschen Kinos. Der Film basiert auf den Büchern von Stephen King. Mit dabei sind unter anderem Stars wie Idris Elba oder Matthew McConaughey. Hollywood-Größen gibt es aber auch schon früher in einer Verfilmung zu bestaunen: Die erneute Adaption von Deborah Moggachs "Tulpenfieber" - es geht um eine Affäre zwischen einem Maler und einer verheirateten Frau im Holland des 17. Jahrhunderts - ist großartig besetzt, mit Alicia Vikander, Christoph Waltz und Dane DeHaan. Filmstart ist der 30. März.