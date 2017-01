Das wünschen sich die Promis für 2017

Happy New Year! 2017 hat gerade erst begonnen. Doch was hält das neue Jahr für uns bereit? Die Promis haben da schon ganz genaue Vorstellungen, wie sie spot on news verraten.

Daniela Katzenberger

"An erster Stelle wünsche ich mir noch viele tolle Momente mit meiner Familie. Aber ich hoffe auch, dass es auf der Welt wieder harmonischer zugeht."

Sebastian Bezzel

"Weniger reaktionäre Arschlöcher an der Macht..."

Katja Flint

"Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass die Menschen ihr Ego ein bisschen hinter sich lassen und mehr füreinander und miteinander unterwegs sind."

Luca Hänni

"Ich möchte im neuen Jahr so weiter machen, wie in diesem. Zum Ende des Jahres kommt neue Musik, dann gibt es nächstes Jahr wieder eine neue Tour und ich habe eine Modemarke herausgebracht, SVSL, die jetzt im Vertrieb ist."

Florian Silbereisen

"Wenn's so weitergeht wie bisher, wenn alle gesund bleiben, dann bin ich sehr glücklich."

Gülcan Kamps

"Eine eigene Personality-Show! Das wäre fantastisch und ich verspreche dem Publikum jetzt schon großartiges Entertainment. Bestenfalls mit internationalen Gästen aus der Musik-, TV- oder Filmwelt, mit einer eigenen Showband und interessanten Themen. Eine Sendung, bei der sich die ganze Family vor dem Fernseher trifft um zusammen zu gucken."

Maximilian Brückner

"Ich würde mir wünschen, dass nächstes Jahr genauso wird wie dieses. Es war nämlich super."

Valentina Pahde

"Ich möchte im nächsten Jahr mehr Filme drehen. Ich darf zwar noch nicht drüber sprechen, aber ich bin im Gespräch. Man darf ja immer ein bisschen träumen."

Natascha Ochsenknecht

"Als Erstes wünsche ich uns natürlich Gesundheit. Dann, dass wir die Ziele, die wir uns gesteckt haben, erreichen, dass wir uns allen selbst treu bleiben und die Bodenhaftung nicht verlieren."

Robin Schulz

"Auch wenn es abgedroschen klingt, Gesundheit für mich und meine Liebsten."

Michael Kessler

"Mein Wunsch für das neue Jahr ist immer noch der Weltfrieden."