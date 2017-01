Darts-WM 2017 im Live-Stream: Halbfinale an Neujahr online sehen - Video

Die Darts-WM 2017 im Live-Stream: Im ersten Halbfinale der Darts Weltmeisterschaft trifft an Neujahr Gary Anderson auf Peter Wright. Ab 20 Uhr versuchen sich ihr Ticket in die Endrunde zu sichern.

Den zweiten Final-Platz machen zwei Holländer unter sich aus: Nach seinem Sieg über Phil Taylor, der in den vergangenen Jahren 13 von 17 Titeln geholt hat, tritt die Legende Raymond van Barneveld gegen Michael van Gerwen an.

Auch zwei Tage nach seiner ultimativen Demütigung ließ Taylor unterdessen die Darts-Szene im Ungewissen. Nach dem 3:5 gegen Erzrivale van Barneveld und dem Aus im WM-Viertelfinale wurde heftig über ein mögliches Karriereende des Rekord-Champions spekuliert.

Taylor verschwand nach dem K.o. im Londoner Alexandra Palace wortlos hinter den Kulissen - und äußerte sich bis zum Neujahrstag nicht über offizielle Kanäle zu seinen nächsten Plänen.

WOW WOW WOW !!! No Words !!! Huge Respect for @PhilTaylor The Greatest Ever !!! But I want this title SO Bad !! Thanks everyone Happy NY pic.twitter.com/SKSQnKa6St

— Raymond v Barneveld (@Raybar180) 30. Dezember 2016