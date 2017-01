"Bombe, Bombe, Bombe"-Ruf: Mann am Brandenburger Tor festgenommen

In Berlin blieb es in der Silvesternacht insgesamt friedlich | dpa

Was für ein übler Scherz...

Am Silvesterabend hat ein Mann bei den Feiern am Brandenburger Tor in der Menge "Bombe, Bombe, Bombe" gerufen.

#Nichtlustig.

Auf der #Festmeile rief ein Mann "Bombe, Bombe, Bombe". Die Antwort: Festnahme & Anzeige. Er feiert nun #Welcome2017 bei uns. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 31. Dezember 2016

Der Mann wurde festgenommen. Die Polizei in Berlin twitterte: "#Nichtlustig. Auf der #Festmeile rief ein Mann "Bombe, Bombe, Bombe". Die Antwort: Festnahme & Anzeige. Er feiert nun #Welcome2017 bei uns."

Vor allem nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin, der 12 Menschen das Leben kostete, war der Scherz des Mannes mehr als makaber.

Hinzu kommt, dass der Mann leicht eine Panik unter den Tausenden Feiernden hätte auslösen können - mit furchtbaren Folgen.