TV-Tipps an Silvester

20:15 Uhr, ZDF: Willkommen 2017 - Silvester live vom Brandenburger Tor, Silvestershow

Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner melden sich live von Deutschlands größter Silvester-Party am Brandenburger Tor. Die beiden ZDF-Moderatoren und Reporter Lutz van der Horst laden in bester Feierlaune die Zuschauer zum Spektakel der Superlative ein. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderen: Jermaine Jackson, DJ BoBo, Rainhard Fendrich, Max Giesinger, Bonnie Tyler, Ray Wilson, Peter Schilling, Vengaboys, Powerkryner, Fun Factory, La Bouche, Wincent Weiss, Albert Hammond, Radio Future und Captain Hollywood Project.

Den Trailer zu "Happy New Year" sehen Sie bei Clipfish

20:15 Uhr, Sat.1: Shrek der Dritte, Computertrickspaß

Shrek und Fiona sind glücklich verheiratet. Als Shreks Schwiegervater Harold erkrankt, ernennt er ihn zu seinem Nachfolger als König. Kurz darauf stirbt Harold. Da der Oger keinesfalls König werden möchte, begibt er sich zusammen mit seinen Freunden Esel und dem gestiefelten Kater auf die Suche nach Fionas Cousin Arthur, dem rechtmäßigen König. Seine Abwesenheit nutzt Prinz Charming, um den Thron mit einer Armee Märchenbösewichte umgehend einzunehmen.

20:15 Uhr, ProSieben: Hangover, Komödie

Las Vegas: Zwei Tage vor der Hochzeit feiert Doug (Justin Bartha) mit seinen Kumpels Stu (Ed Helms) und Phil (Bradley Cooper) und seinem zukünftigen Schwager Alan (Zach Galifianakis) eine Junggesellenparty. Am Morgen danach ist Doug verschwunden und mit ihm jede Erinnerung an die vergangene Nacht. Mit Kopfschmerzen und unter Zeitdruck müssen Stu, Phil und Alan herausfinden, was passiert ist. Wem gehört das Baby im Schrank? Wie kommt der Tiger ins Badezimmer? Warum fehlt einem der Jungs ein Zahn? Und vor allem, wo ist der Bräutigam?

20:15 Uhr, VOX: Happy New Year, Komödie

Im Big Apple steht der Jahreswechsel kurz bevor, als sich die Lebenswege verschiedener New Yorker kreuzen. So unterschiedlich sie auch den Silvesterabend begehen, haben sie dennoch alle eines gemeinsam: Sie sind auf der Suche nach Liebe, Glück und Erfüllung. Neben Schauspielgrößen wie Robert De Niro, Ashton Kutcher, Michelle Pfeifer und Halle Berry geben sich in der Silvesterkomödie viele weitere Superstars die Klinke in die Hand.

20:15 Uhr, RTL: Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten One Hit Wonder aller Zeiten!, Musikshow

Oliver Geissen präsentiert in einer großen Party-Ausgabe die 50 "erfolgreichsten One Hit Wonder". Doch die beste Party wäre natürlich nichts ohne tolle Gäste! Ins neue Jahr feiern im Studio mit: TV-Moderatorin und Schauspielerin Daniela Katzenberger, ihr Ehemann, Musiker und Komponist Lucas Cordalis, Coach, Catwalk-Trainer und "Let´s Dance"-Juror Jorge González und last but not least die zauberhaften Ehrlich Brothers, die in der Show buchstäblich für viele magische Momente sorgen.