Trump lobt Putin: "Ich wusste schon immer, dass er schlau ist"

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür gelobt, dass dieser zunächst auf Gegenmaßnahmen für die von der scheidenden US-Regierung verhängten Sanktionen verzichtet.

Bei Twitter schrieb Trump, der Aufschub sei ein "großartiger Schritt". Trump fügte hinzu: "Ich wusste schon immer, er ist sehr schlau!".

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016