"An meine vielen Feinde": Donald Trump twittert provokante Neujahrsbotschaft

Der Jahreswechsel gilt für viele als Möglichkeit mit alten Fehden abzuschließen und nach vorne zu blicken. Nicht so für Donald Trump.

Der Milliardär, der im nächsten Jahr das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten übernehmen soll, widmete sich vielmehr abermals seinen Kritikern.

Trump schrieb auf Twitter: "Frohes neues Jahr an alle - inklusive meiner vielen Feinde und denen, die gegen mich angekämpft haben und so schlimm verloren haben, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Alles Liebe!"

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Dezember 2016