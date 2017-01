Spruch des Tages

"Mein Highlight in diesem Jahr waren die Lippen von Verona Pooth. Als sie plötzlich aussah wie eine Barbiepuppen-Fehlpressung in Hollywood."

Wenn Olivia Jones (47) auf das Jahr 2016 zurückblickt, weiß sie ganz genau, was ihr besonders in Erinnerung bleiben wird: der Lippen-Fauxpas von Verona Pooth (48). Das erklärte die Drag-Queen im Gespräch mit spot on news. Pooth war im Februar im Rahmen der Oscar-Verleihung in Hollywood unterwegs und hatte sich dafür extra die Lippen aufspritzen lassen. Das Ergebnis war allerdings "eine Katastrophe - ein Beauty-Unfall", wie die Unternehmerin es selbst rückblickend im "Gala"-Interview bezeichnete. Wenigstens sorgte sie damit bei dem einen oder anderen für Lacher. Olivia Jones ist sich sicher: "Das kann auch nur unsere Verona bringen."

