"Silvesterstadl 2016" im Livestream: So könnt ihr die Live-Show online sehen - Video

Jörg Pilawa moderiert den "Silvesterstadl 2016"

Das Erste überträgt die Silvester-Show am Samstagabend ab 20.15 Uhr live

Den "Silvesterstadl 2016" im Livestream

Den "Silvesterstadl 2016" im Livestream: Jörg Pilawa präsentiert seinen ersten "Silvesterstadl" live aus dem österreichischen Graz. Zur Seite steht ihm dabei Francine Jordi, die die Zeit bis zum Jahreswechsel zusätzlich musikalisch verkürzen wird. Und sie ist nicht die einzige. Von den Edlseern über Nik P. bis zur Saragossa Band, von volkstümlicher Musik über Schlager bis Partyhits reicht das Repertoire zum Jahreswechsel.

Den "Silvesterstadl 2016" im Livestream sehen

Das Erste zeigt den "Silvesterstadl 2016" am Samstag ab 20.15 Uhr auch im Internet. Der Sender bietet euch einen kostenlosen Livestream an. Nach der Ausstrahlung im TV gelaufen könnt ihr die Show in der ARD- Mediathek ansehen. Und auch bei unserem Kooperationspartnern Magine TV und TV Spielfilm live bekommt ihr das ARD-Programm kostenlos im Basis-Paket.

