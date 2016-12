"Das muss weg": Kunden fühlen sich von Schild im Modegeschäft verhöhnt

"Ich bin ein psychotisches Wrack, aber zumindest sehen meine Augenbrauen gut aus", stand auf einem Aussteller der britischen Modemarke MissGuided. Daneben zu sehen: Lederröcke der Marke.

Was wohl als harmlose Deko gemeint war, kam bei einigen Kundinnen überhaupt nicht gut an - und das Unternehmen löste mit dem Aufsteller einen Shitstorm auf Twitter aus.

Vierzehn Polizisten verhaften obdachlosen Mann mit Beinprothese

Jedes Kind braucht die Chance auf Bildung

Egal wo auf der Welt: Ohne Bildung haben Kinder aus armen Familien in der Regel keine Chance. Doch die ist mitunter teuer - und so vergrößert sich vielerorts das Ungleichgewicht. Dieses Problem versuchen Organisationen in aller Welt zu lösen.

Was für die meisten völlig selbstverständlich ist, bedeutet für Menschen mit körperlicher Behinderung enorme Anstrengung: einen Schulabschluss erreichen, einen Job finden und selbstständig in einer eigenen Wohnung leben.

Die Stiftung Pfennigparade setzt sich dafür ein, die Lebenswelten von Menschen mit körperlicher Behinderung nachhaltig zu verbessern. In ihren Einrichtungen lernen, leben und arbeiten über 3000 Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.

Unterstütze das Projekt jetzt und spende auf betterplace.org!

Willst auch Du Spenden für Dein soziales gemeinnütziges Projekt sammeln? Dann registriere Dich und Dein Projekt jetzt auf betterplace.org.